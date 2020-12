La plupart des cinéphiles savent que deux des principaux scénarios de la série Fast & Furious sont «l’amitié» et la «famille». Cependant, ces deux éléments ne sont qu’une constante à l’écran car en dehors de l’écran, «l’hostilité» et la «rivalité» ont prévalu en raison des frictions entre Dwayne «The Rock» Johnson (Luke Hobbs) et Tyrese Gibson (Roman Pearce). Maintenant, il y a de bonnes nouvelles car apparemment les deux acteurs ont fait la paix et sont déjà amis.

Les témoignages de leur rivalité remontent à l’année 2017 lorsque Fast and Furious 8 a fait son entrée sur les panneaux d’affichage des films. La tension entre les deux interprètes a débordé lorsque Universal a décidé de retarder Fast and Furious 9 et de faire place au spin-off Fast and Furious: Hobbs & Shaw avec The Rock et Jason Statham. Même à l’époque, Dwayne Johnson avait non seulement des problèmes avec Tyrese Gibson, mais aussi avec Vin Diesel, ce qui l’a incité à quitter pour apparaître dans le neuvième épisode (via .).

Sur les réseaux sociaux, les acteurs ont commencé à exprimer leurs sentiments sur la situation et, par exemple, le 1er novembre 2017, Tyrese Gibson a publié un message fort contre The Rock que nous présentons, ci-dessous:

«Bonjour tout le monde… Bonjour aux chers et fidèles fans de notre univers au rythme effréné… Désolé mais j’annonce que si Dwayne apparaît dans Fast9, il n’y aura plus de Roman Peirce -Tu gâches avec la famille et la survie de mes filles, je joue avec la tienne … Ferme les yeux vieux, tu es un clown … #CandyAssBitchMade À tous les hommes authentiques, intègres … Mes vrais amis là-bas, levez-vous … Des amis qui ils vont en fait au gymnase et développent naturellement leurs muscles. Spin-off hein? Évitez ce champion égoïste malade … Remarquez qui a les bras autour de mes épaules et qui est seul.

Après ces altercations et lors d’une récente participation à l’émission Stir Crazy avec Josh Horowitz, Tyrese Gibson a confirmé qu’il avait «lissé les bords rugueux» avec Dwayne Johnson.

“C’est ce qui s’est passé. La vérité est que j’ai dit ces choses à propos de The Rock. Mais The Rock et moi nous sommes déjà réconciliés. Nous avons parlé pendant des heures il y a trois semaines. Oui, nous avons parlé pendant près de quatre heures. C’était génial », a-t-il révélé.

Il faut ajouter qu’il n’a pas confirmé une réconciliation totale, comme il a souligné plus tard à nouveau que Fast and Furious est un projet familial où il n’y a pas de place pour les individualités.

«À propos de Fast and Furious, c’est qu’il ne s’agit d’aucun de nous individuellement. Écoutez, nous sommes comme l’ONU en ce moment.

Vous trouverez également ici le message de paix que “The Rock” a envoyé à Vin Diesel. Se pourrait-il que nous puissions voir le protagoniste de Jumanji dans le neuvième film? Souviens-toi aussi que Michelle Rodriguez aurait pu confirmer que F9 se produira dans l’espace.

Fast and Furious 9 sort en salles ensuite 28 mai 2021.

Le Rock Tyrese Gibson



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.