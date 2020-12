Bientôt, la famille de Dominic Toretto pourrait avoir un nouveau membre qui arriverait du DC Extended Universe (DCEU), car des rapports récents indiquent que l’acteur Dwayne Johnson prévoit pour une actrice “ Birds of Prey ” de rejoindre davantage la saga automobile. films rapides Margot Robbie sera-t-elle dans ‘Fast and Furious’ ou Mary Elizabeth Winstead sera-t-elle choisie?

Il y a quelque temps, l’acteur Vin Diesel a rapporté que l’un des plans d’expansion de la saga est une spin-off féminine, Dans le même temps, d’autres rapports indiquent qu’Eiza González jouerait avec son personnage de Madame M dans un film individuel, qui serait sous la direction de David Leitch, responsable de «Hobbs & Shaw».

Avec cette nouvelle sur les productions mettant en vedette des femmes, le reportage selon lequel The Rock veut que je participe a été ajouté Margot Robbie dans ‘Fast and Furious’, Selon We Got This Covered, on ne sait malheureusement pas pour quel projet exact, que ce soit aux films principaux ou aux différentes retombées qui vont être développées.

Il faut se rappeler que Robbie est devenu l’une des célébrités les plus importantes d’Hollywood, grâce à ses films qui ont triomphé au box-office comme ‘Focus’, ‘Le loup de Wall Street’, ‘Il était une fois à Hollywood’, ‘Moi, Tonya‘, en plus d’avoir été nominé aux Oscars à plusieurs reprises.

Malheureusement, cette renommée s’accompagne également d’un calendrier chargé avec divers projets dans un avenir proche tels que le DCEU et probablement “ Pirates des Caraïbes ”, alors peut-être faire un prochain film “ F&F ”, ce serait un peu délicat pour la célébrité, mais pas impossible à faire.

D’autre part, ‘Fast 9’ arrivera sur grand écran jusqu’en 2021, grâce au fait que la pandémie de coronavirus a retardé son lancement de près d’un an après sa date officielle et on s’attend à ce qu’à ce moment-là, le virus ait été contrôlé.