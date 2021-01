La maison d’édition Kodansha a annoncé mercredi que la franchise Les sept péchés capitaux inspirera un nouveau film d’anime intitulé TLes sept péchés capitaux: maudits par la lumière (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi), dont la première est prévue cet été au Japon.

Le film racontera une histoire complètement originale écrite par son créateur original, mangaka Nakaba Suzuki. L’intrigue se déroulera après les événements de The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment. La quatrième saison a commencé sa diffusion le 6 janvier exclusivement au Japon et sera diffusée en première dans l’Ouest via Netflix à un moment donné en 2021.

La franchise suit les guerriers les plus puissants de Britannia, “The Seven Deadly Sins”, qui se sont séparés il y a dix ans après avoir été inculpés pour avoir tenté de renverser le roi. Notre histoire commence lorsque la princesse Elizabeth Liones se lance à la recherche de ces guerriers et trouve leur chef Meliodas. Elle sollicite son aide pour libérer son peuple des abus orchestrés par le nouveau régime des Holy Knights.

Le manga original écrit et illustré par Nakaba Suzuki a été publié en série dans Weekly Shōnen Magazine entre octobre 2012 et mars 2020. Au Mexique, Panini Manga publie les 41 volumes de compilation du formulaire. Suzuki commencera la publication du manga Mokushiroku no Yon-kishi, une suite directe de The Seven Deadly Sins, le 27 janvier sur les pages de la même publication japonaise.

Toutes les saisons précédentes de l’adaptation animée, ainsi que le film original The Seven Deadly Sins: Prisioneros del Cielo (2018), sont disponibles en Amérique latine dans leur langue d’origine et avec doublage en espagnol sur Netflix. À partir de la troisième saison, la franchise est passée de A-1 Pictures (Sword Art Online) à Studio DEEN (Log Horizon).

Les sept péchés capitaux Est disponible en Netflix.

Les sept péchés capitaux



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE