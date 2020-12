Vous êtes au sommet du monde. Dans votre meilleure forme. Vous appréciez vraiment ce que vous faites et, soudainement, vous vous déconnectez du monde. Comme un naufragé, vous êtes laissé seul, à la dérive de vos pensées. Avec le film The Sound of Metal, le réalisateur Darius Marder nous place juste à ce moment de déconnexion, utiliser la torpeur comme principale ressource narrative, un problème qui fonctionne plus que.

Ici, le chemin emprunté n’est pas celui qui nous présente la surdité comme quelque chose qui a un remède et qui, éventuellement, sera guéri. Au contraire, il y a un jeu constant avec la possibilité que cela ne se produise pas et, en outre, une réalité douloureuse est mise sur la table: le changement n’est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui, peu importe à quel point ils se battent, ne seront jamais satisfaits de ce qu’ils doivent affronter dans la vie.

Ruben (Riz Ahmed) est précisément un excellent exemple de cette réticence à l’inconnu. Musicien de profession, il a l’habitude de faire vibrer le public avec sa batterie. Pour ressentir la puissance du rythme dans chaque fibre de votre être. Ainsi, lorsqu’il se retrouve à perdre l’audition, il fait tout ce qu’il peut pour retrouver sa vie antérieure. Est-ce mauvais de vouloir longtemps pour le passé? Bien sûr que non. Et c’est quelque chose que le film The Sound of Metal comprend assez bien, et qu’il parvient à canaliser à travers une concentration pure sur les sentiments.

Le film ne s’appuie pas sur son scénario, qui est en fait son point le plus faible, pour accrocher le public. Il n’a pas les meilleurs dialogues, mais à aucun moment des doutes ne sont perçus pour nous montrer que, dans ce groupe, ce qui compte ce ne sont pas les mots, mais les actions. Chaque regard, chaque geste, chaque mouvement est une opportunité extrêmement bien utilisée pour créer de l’empathie même au milieu de l’obscurité croissante.

Ainsi, force est de constater que le réalisateur – qui travaille devant la caméra dans son premier long métrage de fiction – a une superpuissance pour faire oublier tout type d’échec d’écriture, accentuant à tel point l’humanité de ses protagonistes que tout le reste disparaît. Si on y ajoute un talent comme celui d’Ahmed, il est impossible de ne pas être charmé. Le Britannique, fidèle à son style sobre mais puissant, donne à son personnage des nuances très équilibrées: il est à la fois explosif et vulnérable, sans atteindre l’exagération et le débordement de larmes pour exprimer sa confusion évidente et sa profonde douleur.

Finalement, Un autre aspect qui brille dans le film Le son du métal est sa conception sonore, qui d’une manière fascinante nous fait partie de l’intrigue avec des effets qui imitent les différentes étapes de la perte auditive. La sensation d’immersion qui se crée est surprenante.

Ce n’est pas un projet optimiste par nature. Il s’agit plutôt d’une étude intime – et aigre – de l’adaptation, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en tirer quelque chose: la leçon la plus importante est que certaines personnes parviennent à vivre avec ce qu’elles ont, mais ne l’adoptent pas nécessairement. C’est bien d’être humain, c’est bien d’avoir de mauvais jours. Pour beaucoup, la recette pour lutter contre l’adversité est de vivre un jour à la fois.

Titre original: Son du métal

Réalisateur: Darius Marder (Butin)

Acteurs: Riz Ahmed, Olivia Cooke

Date de sortie:4 décembre 2020 (États-Unis)

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.