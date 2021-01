Je n’ai pas lu l’œuvre originale de Stephen King, et je ne me souviens pas non plus de l’adaptation télévisée de 1994 que King lui-même a été chargé d’écrire, si jamais je la vois. Je suppose que oui, car à cette époque, il était difficile de ne pas voir quelque chose basé “sur un roman de Stephen King” de temps en temps. Comme cela commence à être maintenant aussi aujourd’hui, d’ailleurs, étant que le sentiment est assez … similaire: si à cette époque c’était qu’il n’y aurait plus d’oeuvre de l’écrivain américain sans être adaptée au cinéma ou à la télévision , c’est maintenant qu’aucun travail ne sera laissé sans être adapté … encore une fois.

Beaucoup ont vu la lumière, mais en proportion, il y en a très peu dont nous nous souvenons. Ou ceux qui valent la peine d’être retenus au-delà d’une seule scène que l’on peut trouver sur YouTube. Et s’il semble qu’aujourd’hui le rapport entre mémorable et oubliable s’est amélioré, il y en a encore trop qui passeront inaperçus … comme la nouvelle adaptation de ‘Apocalypse’ qui nous vient sous son titre original, ‘Le stand’. Comme je l’ai dit, je n’ai pas lu l’œuvre originale et je ne me souviens pas de son adaptation télévisée, si je l’ai vue du tout. Mais cette nouvelle version n’encourage aucune de ces deux choses à changer.

Il est généralement difficile de l’avoir aussi clair lorsque la source originale n’est pas connue, mais c’est celui-là ‘Le stand’ le sentiment d’une adaptation ratée pèse tout le temps. Je ne sais pas dans quelle mesure ce qui est vu à l’écran reflète ce qui est écrit sur papier, mais le sentiment que cela ne fonctionne pas est constant depuis le début. Ce sentiment, ennuyeux, comme s’ils avaient commencé avec la deuxième feuille Excel en pensant que c’était la première et qu’à partir de là, même si cela reste le même que sur le papier, tous les hyperliens sont mal placés. Malgré le luxe apparent avec lequel CBS a enveloppé un projet qui est vu, ils se sont souciés.

Un projet qui se voit, c’est évident, ses dirigeants ne voulaient pas qu’il passe aussi inaperçu qu’il le ferait probablement. Un peu plus qu’une future entrée IMDb, comme tant d’autres adaptations de King. Une adaptation qui, en partie, est susceptible d’être mémorisée grâce à une poignée de vidéos sur YouTube. Visuellement il a l’air bien, il n’a pas trop peur des détails sinistres et son casting a des visages aussi solvables que ceux d’Alexander Skarsgrd, James Marsden ou Greg Kinnear. Et à vrai dire, ennuyeux n’est pas ennuyeux et sans avoir lu le livre, cela ne dérange ni n’offense.

Mais il n’en est pas moins vrai que ce qui fonctionne le fait par intermittence car ce n’est pas très stimulant. L’ombre de ce qui aurait pu être mais j’ai très peur que ce ne soit pas, ni la seconde. Vous voyez, et vous obtenez même intuitivement une appréciation ponctuelle possible, mais cela ne transmet pas plus que juste assez pour que si nous sommes très patients, nous ne changerons pas de canal. Il n’aide pas non plus du tout, au contraire sa structure narrative déroutante, avec une sorte de jeu d’espace-temps qui ‘Perdu’ était capable de générer toutes sortes d’attentes, ici il les détruit pratiquement avant même qu’elles aient une chance.

Une structure narrative discontinue et fragmentée, soutenue par des sauts continus dans le temps en avant et en arrière qui sont également entrecoupés d’un changement continu de focalisation entre les différents personnages. Quelque chose qui dans un film de Christopher Nolan est prémédité et pour une bonne cause, mais qui semble ici aussi fantaisiste qu’aléatoire et fortuit. Comme si, qui sait, ses propres managers avaient réalisé à quel point son assemblage linéaire était inintéressant et avaient marqué “ Suicide Squad ”décider de déplacer toutes les scènes pour essayer d’animer un peu le spectacle.

Et au fait, supprimer une bonne partie de ses images pour les rendre plus … énigmatiques? Il suffit de voir comment dans le premier chapitre nous sommes passés de la normalité la plus absolue à l’apocalypse la plus misérable en un seul changement de plan. Sans douleur ni gloire. Et donc avec pas peu de choses. La raison est la moindre, car peu importe si c’est intentionnel ou par inadvertance: ‘Le stand’ Cela ne fonctionne pas parce que même au milieu d’une pandémie comme nous, cela transmet une sorte de sensation. Une série “plate” et “émoussée” qui semble essayer, en plus il semble juste qu’elle semble essayer sans vraiment essayer.

Ou comme tant d’autres adaptations d’une pièce de Stephen King, souffrant d’un sentiment de routine aisée bien éloigné de la dorloter et de la passion qui respirent ‘L’emprisonnement à vie’, ‘La ligne verte’ ou ‘Le brouillard’. Trois exemples que je mets de façon clairement intéressée: Ces trois films ont en leur faveur un Frank Darabont qui a disparu depuis la première saison de ‘Les morts qui marchent’ emmenez-le au tribunal. Ils auraient pu l’appeler et le résultat aurait pu être le même, mais au moins cela donnerait le sentiment que quelqu’un était en charge du projet. D’être au lieu d’être … un accident.

Encore.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex