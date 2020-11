Dans une tournure inattendue des événements, il s’avère que les projecteurs des Grammys ne se sont pas focalisés sur les nominations en tant que telles, mais sur l’absence de The Weeknd dans toutes les catégories et la fureur qu’il a exprimée à travers ses réseaux sociaux. Par conséquent. Bien que son album After Hours ait été l’un des plus réussis et des plus populaires cette année, la National Academy of Recording Arts and Sciences n’a pas réussi à le reconnaître.

Face à cette situation, le chanteur a élevé la voix et publié un message court mais percutant:

Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et l’industrie d’être transparents.

Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie… – The Weeknd (@theweeknd) 25 novembre 2020

Bien sûr, l’absence de The Weeknd a suscité la surprise chez plusieurs connaisseurs et adeptes de l’industrie musicale, mais pour ses fans et le chanteur la réaction a été d’une vraie fureur. Après la publication de la pierre, les spéculations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et parmi les médias, qui se sont principalement concentrées sur les négociations présumées qui existaient entre le chanteur et l’Académie, ont fait l’objet d’une présentation lors de la remise des prix. . La controverse devient que le Canadien en même temps s’occupait des propositions pour la présentation maintenant confirmée à la mi-temps suivante du Super Bowl.

Les Grammys auraient condamné The Weeknd à un ultimatum sur sa participation aux récompenses, alors qu’ils se battaient contre les organisateurs du Super Bowl pour l’obtenir. En fin de compte, il a été convenu qu’il participerait aux deux événements, qui se dérouleront à une semaine d’intervalle. Cependant, le président de l’Académie, Harvey Mason, a rompu le silence et a nié toute la situation.

«Nous comprenons que The Weeknd est déçu qu’il n’ait pas été nominé. J’ai été surpris et je peux comprendre ce qu’il ressent. Sa musique cette année était excellente », a-t-il déclaré. «Nous étions ravis quand nous avons découvert qu’il se produirait au prochain Super Bowl et nous aurions aimé qu’il se produise également sur la scène des Grammy le week-end précédent. Pour être clair, le vote dans toutes les catégories s’est terminé bien avant l’annonce de la performance du Super Bowl de The Weeknd, donc cela n’aurait pas pu affecter le processus de nomination. ”

Billboard a étudié la situation de manière approfondie et a expliqué comment le vote qui aboutit à des nominés aux Grammy Awards fonctionne. Tout d’abord, il y a un premier tour dans lequel certains finalistes sont mis en avant. Les listes de chaque catégorie sont généralement constituées de 20 interprètes, albums ou chansons, selon la nature de chaque triple. La première partie de ce vote se termine le 12 octobre, pour céder la place à un second tour de révision qui a eu lieu les 27 et 28 octobre, et où les nominés des quatre grandes catégories sont spécialement délibérés. The Weeknd a été officiellement annoncé comme le showman de la mi-temps du Super Bowl jusqu’au 12 novembre.

L’Académie et son président ont refusé de partager si le chanteur figurait même parmi les 20 finalistes de la première liste préliminaire, mais il a dit qu’ils étaient très désolés pour son exclusion et qu’ils étaient aussi surpris que lui par le résultat.

D’autre part, l’album de The Weeknd, After Hours, a été inscrit dans les genres R&B, cependant, on sait que les Grammys ont l’habitude de déplacer les aspirants vers les genres et les catégories qu’ils jugent les plus appropriés. A montrer, la stupéfaction aussi de Justin Bieber, qui a été nominé dans les catégories pop, au lieu de celles du R&B où il envisageait initialement de concourir.

Comme Bieber, The Weeknd a finalement été affecté aux catégories pop, où il a dû faire face à une concurrence accrue. Il est rapporté que pour le genre R&B, 77 entrées ont été reçues pour l’enregistrement, tandis que dans les catégories pop il y en avait 186. Cela pourrait être la raison pour laquelle le chanteur a été omis de toutes les catégories, car il n’a pas reçu un soutien suffisant de les électeurs.

D’autres artistes dont l’absence était notable étaient la chanteuse Fiona Apple, le groupe indépendant Fleet Foxes, ou le groupe de rock de Las Vegas, Nevada, The Killers, qui a récemment sorti l’album le mieux évalué de leur carrière. Cependant, The Killers a profité de la situation pour se moquer de la polémique et en même temps faire une satire du comportement colérique de Donald Trump lors des résultats des dernières élections aux États-Unis. Se moquent-ils du comportement de The Weeknd ou essaient-ils simplement de s’en prendre au prochain ancien président? Vous jugez. Nous laissons le tweet ci-dessous.

LES OBSERVATEURS N’ÉTAIENT PAS AUTORISÉS DANS LES SALONS DE COMPTAGE. NOUS AVONS GAGNÉ LES GRAMMYS, OBTENU DES CHARGES DE VOIX JURIDIQUES. DE MAUVAISES CHOSES SE PRODUISENT QUE NOS OBSERVATEURS N’ONT PAS PERMIS DE VOIR. JAMAIS ARRIVÉ AVANT. DES DOUZAINES DE BULLETINS ONT ÉTÉ ENVOYÉS À DES PERSONNES QUI NE LES DEMANDENT JAMAIS! #RIGGEDGRAMMYS #WEWON – The Killers (@thekillers) 25 novembre 2020

Grammys The Killers The Weeknd



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.