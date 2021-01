Avec seulement les deux premiers épisodes de Wandavision Dans Disney Plus, les théories sur les personnes qui seraient derrière le rideau commencent à se renforcer grâce aux petits œufs de Pâques ou aux détails apparus dans la série.

Naturellement, cette liste comprend des spoilers pour les deux premiers épisodes de Wandavision, alors soyez averti.

ÉPÉE

On a vu que dans certains aperçus le logo SWORD apparaît, mais il est encore plus présent dans les premiers épisodes, ceci notamment à la fin de la première où l’on voit qu’une personne est attentive au “show” que Wanda joue dans la série.

SWORD serait l’équivalent du SHIELD mais cela correspond aux menaces extraterrestres, son acronyme dans les bandes dessinées était Sentient World Observation and Response Department ‘(Département d’observation et de réponse du monde conscient) mais que maintenant dans la série Wandavision a légèrement changé son nom en «Division de la réponse à l’observation des armes sensibles» (Division de la réponse à l’observation des armes sensibles).

SWORD essaie de contacter Wanda de différentes manières, c’est l’hélicoptère, la radio et l’homme en costume et les abeilles à la fin du premier épisode qui tentent de la joindre sans succès. Cependant, il y a le caractère de Monica Rambeau -Qui nous avons vu en tant que fille Capitaine Marvel– mais maintenant il est en mission incognito comme Géraldine.

Stark industries

Nous savons que dans Guerre civile Captain America Wanda a été “ soignée ” par Stark Industries car elle était considérée comme une arme extrêmement dangereuse, plus tard lorsqu’elle a affronté Vision, elle s’est échappée avec l’aide de Hawkeye.

Avec la mort de Tony Stark, cela ne veut pas dire que son entreprise a disparu comme ça de nulle part, mais plutôt qu’elle continue d’exister à travers divers projets, notamment pour protéger la planète de toute menace. Alors qu’il apparaît comme la première publicité de l’émission que Wanda est en vie, cela peut indiquer un indice de l’importance et de la proéminence de Stark Industries dans la tête de Wanda.

Et n’oublions pas que Vision est une idée originale de Tony Stark.

«Oubliez le passé, c’est votre futur» Est-ce un message subliminal pour Wanda?

Hydre

L’autre publicité que nous voyons sur Wandavision est pour l’homologue de SHIELD et le mal de tête de Captain America: Hydra. Bien que cette organisation ne présente plus une grande menace pour comme tout autre ennemi intergalactique pourrait l’être, la vérité est que Hydra a réussi à survivre au fil des ans et n’oublions pas ce que dit Arnim Zola:

“Coupez une tête et deux autres la remplaceront”

Mais il ne faut pas oublier que dans cette deuxième publicité, qui critique en même temps habilement la publicité macho des années 50 en la plaçant sur le produit d’un méchant comme Hydra, le nom de la montre est une vieille connaissance de Wanda et de son frère Pietro: Wolfgang Von Frappé.

Strucker était membre d’Hydra qui a utilisé une douzaine de scientifiques pour faire des expériences avec des citoyens de Sokovia (Avengers Age of Ultron) dont seuls Wanda et Pietro ont survécu.

Qui gagnera dans la course pour arriver à l’esprit de Wanda?

