La star du MCU, Chris Hemsworth, a annoncé sur Instagram que la production avait commencé en Australie sur le prochain épisode de Marvel Studios, ”Thor: l’amour et le tonnerre». Initialement, le tournage devait commencer en août dernier, mais en raison de la pandémie, Marvel Studios et Disney ont dû retarder la production et modifier sa date de sortie.

‘Thor: l’amour et le tonnerre‘d’être réalisé par Taika Waititi (‘ JoJo Rabbit ‘) et de jouer à nouveau dans le rôle de Chris Hemsworth dans Thor et Tessa Thompson dans Valkyrie. Pour ce quatrième opus, Natalie Portman reviendra également en tant que Jane Foster, qui devrait finir par devenir la déesse du tonnerre, après avoir été touchée par le cancer et avoir pris le flambeau et les pouvoirs de Thor.

La présence de Christian Bale a également été confirmée en tant que méchant Gorr the God Butcher, Chris Pratt dans son rôle de Peter Quill et Vin Diesel prêtant à nouveau sa voix à Groot. Se joignant à eux, Matt Damon a récemment confirmé un rôle à déterminer.

Avec une sortie initialement prévue pour novembre 2021 et plus tard pour le 11 février 2022, le film arrivera enfin le 06 mai 2022.