L’acteur de 54 ans a promis l’année dernière que s’il n’était pas nominé pour un Oscar du meilleur acteur pour le film “ Uncut Gems ”, il ferait l’un des longs métrages les plus horribles de l’histoire du cinéma et de sa carrière, bien que beaucoup le fassent. l’a pris comme une blague, des rapports récents indiquent que Adam Sandler prévoit de faire son pire film pour la plateforme Netflix.

Le producteur est également connu pour faire principalement des comédies, qui sont un succès au box-office et de la même manière sur Netflix, car ils sont l’un des films les plus regardés sur la plateforme, cependant, ils ont également fait l’objet de critiques les pointant comme “Mauvais”, “insensé” ou “très cliché”Maintenant, il semble qu’il fera exprès une production de mauvaise qualité.

Selon le journaliste Daniel Ritchman, Adam Sandler aurait l’intention de faire son pire film avec l’aide de sa maison de production. Heureux madisonBien sûr, ce n’est pas encore un fait car cela affecterait intentionnellement l’image du célèbre devant la communauté cinématographique en le montrant non professionnel et méchant pour vouloir se venger des Oscars, cela pourrait également affecter son contrat millionnaire qu’il a signé avec Netflix pour faire plusieurs films.

Certains pensaient que “ Hubie Halloween ” était un mauvais film, mais ce n’était pas du tout divertissant, car il est arrivé sur Rotten Tomatoes, a obtenu un taux d’approbation de 51% des critiques spécialisés, mais dans son long répertoire, il a des cotes pires que le film susmentionné.

En plus d’Adam Sandler prévoyant de faire son pire film, on dit qu’il est en train de développer son nouveau film pour la grande plateforme N, toujours sans beaucoup de détails, même s’il pourrait recevoir un peu plus de 20 millions de dollars en salaire. pour ce projet. De plus, cette production fait partie du contrat qu’il a passé avec Netflix pour réaliser quatre films au total.