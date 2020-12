Le distributeur Toho Co., Ltd. (via) a mis à jour mardi les chiffres totaux du box-office pour quatre films du Studio Ghibli, qui ont été projetés cette année lors de la réouverture des salles au Japon dans le contexte de la pandémie COVID. -19. Bien entendu, l’augmentation des chiffres de Le voyage de Chihiro (2001), qui est sur le point d’être détrôné du sommet local par Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen).

Le travail acclamé de Hayao Miyazaki, qui occupe la position de film le plus rentable de tous les temps au Japon, est officiellement passé de 30,8 milliards de yens à 31,68 milliards de yens (environ 305,3 millions de dollars). Entre autres distinctions, Spirited Away a remporté l’Ours d’or de la Berlinale en 2002 et est la seule production japonaise à remporter l’Oscar du meilleur film d’animation.

Pendant ce temps, Oricon a rapporté lundi que le film Demon Slayer a clôturé son neuvième week-end sur les charts avec des gains d’un peu plus de 30,289 millions de yens. La distance entre les deux productions est maintenant d’environ 1 391 millions de yens (environ 13,4 millions de dollars).

Malgré cette augmentation, le taux de fréquentation que Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen a réussi à maintenir ces dernières semaines semble anticiper que Tanjiro et compagnie revendiqueront la première position historique du box-office japonais sans difficultés majeures avant la fin de 2020. En effet, la production d’Ufotable commencera à réaliser des projections aux formats 4DX et MX4D au Japon le 26 décembre.

Les trois autres films du Studio Ghibli qui ont vu leur chiffre d’affaires mis à jour étaient: Princesse Mononoke (1997), de Hayao Miyazaki, qui est passé de 19,3 milliards de yens à 20,180 millions de yens; Contes de Earthsea (2006) de Gorō Miyazaki, qui a augmenté ses revenus de 7,69 milliards de yens à 7,84 milliards de yens; et Nausicaä de la vallée du vent (1984), par Hayao Miyazaki, qui a levé 730 millions de yens supplémentaires en 2020.

Avec ces ajustements, la princesse Mononoke a dépassé L’incroyable château en mouvement (2004), un autre film de Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, pour devenir le quatrième film d’animation le plus rentable au Japon et le septième film le plus rentable au niveau local.

Vous pouvez profiter de ces quatre films Studio Ghibli sur Netflix.

Spirited Away Toho



