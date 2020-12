Les effets sur la façon de consommer les films, dérivés de la pandémie COVID-19, ont peut-être atteint leur expression maximale avec le premières de modèles hybrides alimenté par Warner Bros.Même dans ce cas, une telle recrudescence du streaming n’est pas totalement inattendue, du moins pas pour l’acteur principal de Levrette, l’un des premiers films de 2020 qui a démissionné de la première en salles pour enfin faire ses débuts sur une plateforme numérique. Récemment, Tom Hanks a partagé une vision approfondie des avantages de la vidéo à la demande, de son inévitable apogée et de l’émergence des cinémas.

Lors d’une conversation avec Collider, Tom Hanks a été invité à donner son avis sur l’état actuel des cinémas et l’avenir qui leur est réservé, avec la montée imparable des plateformes de streaming. En réponse, le Californien s’est d’abord penché sur les inconvénients et les coûts élevés qu’entraînait d’aller au cinéma, même dans les jours précédant le coronavirus. À son avis, “Un changement radical était à prévoir, il était déjà en route” puisque la magnificence d’un film peut être appréciée sans quitter la maison.

«Quand j’étais enfant et que le film ABC Sunday Night diffusait la première moitié du pont de David Lean sur la rivière Kwai en pan-and-scan, à 13 h 33 et avec des publicités, j’étais toujours convaincu que Bridge Over the River Kwai était l’un des meilleurs films que j’ai jamais vu », a déclaré Hanks. «C’était une exposition aussi primitive que possible. Cela aurait même pu être en noir et blanc. Je ne pense pas que nous ayons eu une télévision couleur la première fois que je l’ai vue. Et vous deviez regarder la seconde moitié le lundi soir, un soir d’école. Cela ne m’a pas empêché de profiter du pont sur la rivière Kwai. Je ne savais même pas que j’avais des limites«.

Pour Hanks, une expérience télévisuelle satisfaisante comme la sienne découle aujourd’hui de services de streaming modernes. Après tout, le petit écran ne serait toujours pas un obstacle à la lecture d’un film “vraiment génial et captivant”, avec l’avantage de pouvoir le faire “à tout moment que l’on veut de notre canapé”.

De même, le lauréat d’un Oscar prédit la production d’un grand nombre de films conçus directement pour les plateformes numériques, dans ce boom de l’industrie du divertissement à domicile, accéléré par la pandémie COVID-19.

«Sans aucun doute, nous sommes dans la grande courbe de changement à laquelle je pense qu’il fallait s’attendre puisque les gens avaient la possibilité de payer pour la vidéo à la demande pour la première fois, bien que l’on puisse affirmer que, puisque la cassette VHS a été introduite dans un bon marché, c’est à l’horizon », a-t-il expliqué.

En revanche, Tom Hanks ne perçoit pas le déclin des cinémas, car il pense que ceux-ci (après la crise sanitaire) continueront d’être le berceau définitif des blockbusters.

«Les cinémas continueront-ils d’exister? Absolument oui », a affirmé l’acteur. “En quelque sorte, Je pense que les exposants, une fois ouverts, auront plus de liberté pour choisir les films à projeter. Je ne suis pas un prophète à ce sujet, mais les grands films d’événement domineront la journée dans les théâtres«.

Cependant, en raison de la nécessité d’attirer les masses, l’acteur n’exclut pas que les cinémas rouverts donnent encore plus la priorité à l’exposition de franchises de plusieurs millions de dollars, par rapport à ces films autonomes et pas entièrement consacrés à l’émission. Dans ce dernier cas, ce serait Nouvelles du monde, un western dramatique à venir avec Hanks et réalisé par Paul Greengrass.

«News of the World pourrait être le dernier film pour adultes sur des gens qui disent des choses sympas à projeter quelque part sur un grand écran«, La célébrité a libéré. “Parce qu’après ça, pour s’assurer que les gens réapparaissent [en los cines], nous aurons l’univers Marvel et toutes sortes de films de franchise. Et certains de ces films sont excellents. Vous voulez les voir plus grands parce que le faire à la maison, depuis votre canapé, pourrait les réduire d’une manière ou d’une autre dans leur impact visuel.

L’actualité du monde sortira en salles aux États-Unis le 25 décembre. Arrêtez-vous pour voir la bande-annonce de la nouvelle collaboration Hanks et Greengrass, d’après Captain Phillips (2013).

