S’il n’est pas occupé à paniquer à propos de HBO Max, le cinéaste britannique peut passer quelques minutes à parler de Tenet ou même de ses films précédents. Par exemple, récemment Christopher Nolan a repris un numéro particulier de The Dark Knight Rises (2012), consistant en la performance de Tom Hardy en tant qu’antagoniste imposant Bane. Auparavant, le réalisateur avait déclaré sa fascination autour du look expressif de cet acteur, mais maintenant il est monté plus haut dans ses ovations, en lui accordant une touche du mythique Marlon Brando.

Dans une interview avec le podcast Heureux triste confus (via), Christopher Nolan a utilisé des qualificatifs extrêmement positifs pour définir le travail d’acteur de Tom Hardy dans le dernier film de la trilogie Dark Knight, en plus d’affirmer qu’il n’est toujours pas aussi valorisé qu’il devrait l’être.

“Ce que [Hardy] fait avec ce personnage n’a pas encore été pleinement apprécié », a-t-il déclaré. “C’est une performance extraordinaire et vraiment incroyable.”

Poursuivant sa déclaration, le nominé aux Oscars a évoqué la voix de Bane dans le film de 2012 comme l’un de ses meilleurs attributs, ainsi que “la relation entre ne voir que les yeux et le front” du personnage. Rappelons que, bien que le méchant musclé porte canoniquement un masque qui couvre toute sa tête, la version de The Dark Knight Rises ne présente qu’une sorte de museau qui déforme sa voix et révèle un regard parfois calculateur, d’autres fois en colère.

«Nous avons eu toutes ces discussions sur le masque et ce qu’il révélerait et ce qu’il ne révélerait pas, et l’une des choses dont je me souviens était que [Hardy] Il a mis son doigt sur sa tempe et son front et a dit: «Pouvez-vous me donner ceci pour jouer? Laissez les gens voir ça. Vous la voyez réellement dans le film, ce genre de sourcil dans le style de [Marlon] Brando qui exprime toutes sortes de choses tout simplement monstrueuses. C’est vraiment une belle performance.

Seriez-vous d’accord pour dire que personne de mieux que Hardy pour jouer le criminel responsable de la rupture du Bat Man? La vérité est que l’avenir de Gotham City au cinéma et à la télévision montre un avenir prometteur, où un nouvel interprète pourrait jouer le rôle du méchant à tout moment et offrir une performance tout aussi mémorable. Pour l’instant, Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie) est toujours à la pointe des intéressés.

Principe, réalisé par Christopher Nolan, est maintenant disponible à l’achat numérique sur des plateformes telles que Prime Video. Venez ici lire l’interview que Cine PREMIERE a eue avec l’ambitieux réalisateur, grâce à sa cassette d’espionnage alambiquée.

