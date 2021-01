Depuis que Disney a annoncé son intention d’amener les Avengers dans son parc d’attractions en Floride, il y a eu beaucoup d’anticipation sur les personnages et le nombre d’attractions disponibles à visiter. Grâce à Tom Holland, nous savons maintenant que Disneyland ouvrira les portes de Spider-Man avec une attraction exclusive dans laquelle les visiteurs peuvent lancer des toiles d’araignée tout en sauvant le monde d’une réplication de robots qui seront hors de contrôle dans le parc.

Tom Holland, qui joue le rôle de Peter Parker dans la série Marvel, est ravi à la fois de présenter l’attraction et de la tester par lui-même. Dans une vidéo promotionnelle, que vous pouvez voir en haut de la note, l’acteur avoue que le siège des Avengers a toujours été un écran vert pour lui, mais que pour les fans de Disneyland, ce sera un monde totalement réel.

À l’attraction, Peter Parker est plongé dans le projet Global Engineering Brigade (WEB), qui a pour mission de créer une technologie de pointe qui contribue au monde. Pour cela, il a également créé une armée d’araignées robots qui sont devenues incontrôlables et ont appris à se reproduire. Pour sauver la caserne des Avengers de la nouvelle peste robotique, vous devez monter le WEB Slinger et aider Spider-Man à lancer des toiles d’araignée de votre propre poignet pour les attraper toutes.

«Grâce à une technologie innovante spécialement conçue qui reconnaît les mouvements et les gestes de votre corps, vous étendrez vos mains et accrocherez des toiles d’araignée à vos poignets, tout comme Spider-Man. le site Web de l’attraction indique. Le véhicule WEB Slinger traversera différentes sections du parc et dans chacune d’elles, vous pourrez capturer les Spider-Bots. Bien sûr, au fur et à mesure que vous avancez sur le campus, le niveau de difficulté pour les attraper tous sera énorme.

D’autres attractions qui ont déjà été annoncées sont le Hank Pym Technology Center, où le sérum qui rend Ant-Man si spécial – et petit – est fabriqué. Et aussi Mission: BREAKOUT! qui abrite la forteresse des collectionneurs, une attraction clairement inspirée du monde des Gardiens de la Galaxie.

Le Campus Avengers à Disneyland n’a pas encore de date d’ouverture claire, mais peu à peu de nouvelles sections sont dévoilées. De son côté, Tom Holland s’est dit ravi à la fois de présenter ces lieux au public et de les essayer par lui-même.

Avant que Tom Holland n’entre à Disneyland en tant que Spider-Man et Peter Parker, il a reçu le crédit du personnage à seulement 19 ans. Il a récemment partagé les détails du processus d’audition où il devait partager la caméra avec Robert Downey Jr et Chris Evans. La chimie avec les deux était instantanée, mais malgré cela, le jeune acteur n’a pas reçu de nouvelles de son embauche jusqu’à ce qu’il le découvre via Google.

«J’ai cassé mon ordinateur, parce que je l’ai lancé en l’air. Il est tombé de mon lit; mon chien est devenu fou », dit-il. J’ai couru en bas. Je disais à ma famille: «J’ai le rôle! J’ai le rôle! “

Holland avoue que parfois, lorsqu’il enfile sa combinaison et qu’il doit filmer une scène, il pense toujours que cela pourrait ruiner son audition ou qu’il est au milieu d’un test. «Et puis je me rappelle que j’ai déjà le poste», dit-il.

