Non seulement ‘Spider-Man 3’ a eu des retards, mais aussi un autre film de Tom Holland qui a dû changer le jour de sa sortie, car la nouvelle date de sortie de ‘Chaos Walking’ a été annoncée, accompagné d’un court clip vidéo où apparaissent les deux protagonistes de l’histoire.

Ce ne serait pas la première fois que ‘Chaos Walking’ a un retard, puisque le projet a été enregistré d’août à novembre 2017, mais il n’a pas convaincu les studios Lionsgate, il était donc prévu de réenregistrer certaines scènes en 2018, Cependant, les emplois du temps de Holland et Daisy Ridley étaient pleins jusqu’au début de 2019, lorsqu’ils se sont rencontrés pour travailler.

nous savons à quel point ce film est important pour beaucoup d’entre vous, nous voulions donc nous assurer de vous offrir la meilleure expérience de visionnage et la plus sûre en repoussant un peu plus la date. nous savons que vous avez tous été patients, mais cela en vaudra la peine! – cw admin – Chaos Walking (@ChaosWalking) 17 décembre 2020

Après cela, le film était prévu pour le 22 janvier 2021, mais encore une fois, il y a un autre retard, donc La nouvelle date de sortie de ‘Chaos Walking’ sera le 5 mars selon une publication officielle de la production sur son compte Twitter, ceci afin de se rendre en toute sécurité sur grand écran.

“Nous savons à quel point ce film est important pour beaucoup d’entre vous, alors nous voulions nous assurer de vous offrir la meilleure et la plus sûre expérience de visionnement en repoussant un peu plus la date. Nous savons que vous avez tous été patients, mais cela en vaudra la peine!” , lit le tweet.

‘Chaos Walking’ est réalisé par Doug Liman et écrit par Patrick Ness et Christopher Ford, qui est une adaptation du roman «Le couteau de ne jamais lâcher prise», créé par Ness. Alors que le casting, en plus d’avoir Ridley et Holland comme protagonistes, agira également Mads Mikkelsen, Demian Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter et David Oyelowo.