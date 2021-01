Si nous confirmions hier que Warner Bros Pictures était daté«Wonka»Pour le 17 mars 2023, Collider rapportera désormais que la star de l’UCM Tom Holland (“ Spider-Man: Homecoming ”) et l’acteur nominé aux Oscars Timothe Chalamet (“ Appelez-moi par votre nom ”) se disputeront le rôle principal à l’avenir. préquelle de «Charlie et la chocolaterie». Sans aucun doute, deux des jeunes acteurs les plus recherchés d’Hollywood qui ont déjà eu un bras de fer lorsque Sony et Marvel les ont envisagés pour le rôle de Spider-Man.

Réalisé par Paul King (‘Paddington 2’), l’histoire présentera un scénario de Simon Rich, nominé aux Emmy, qui a collaboré à des histoires comme ‘Inside Out’ ou ‘The Secret Life of Pets’. , le film ne sera pas basé sur les livres de Roald Dahl «Charlie et la chocolaterie» et «Charlie et le grand ascenseur en verre». Au lieu de cela, le film racontera les débuts de l’excentrique chocolatier Willy Wonka, avec autant d’autres personnages de la franchise que possible.

“Charlie et la chocolaterie” a été adapté deux fois sur grand écran. Le premier en 1971, «Willy Wonka et la chocolaterie», dans l’un des rôles les plus emblématiques de Gene Wilder. Le second, réalisé par Tim Burtony avec Johnny Deppen 2005, “Charlie et la chocolaterie”.

Pour le moment, il n’y a pas eu d’adaptation directe de «Charlie et le grand ascenseur de verre», bien que les deux films aient utilisé des éléments de leur histoire. De plus, Dahl développait un troisième livre de Wonka intitulé “ Charlie à la Maison Blanche ” avant son décès en 1990.

Courtenay Valenti (‘Mad Max: Fury Road’) supervisera pour le studio ce projet centré sur un jeune Willy Wonka et ses aventures avant d’ouvrir la chocolaterie la plus célèbre au monde.