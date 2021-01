Le redémarrage de Spider-Man pour l’univers cinématographique Marvel a été l’un des plus importants pour la franchise, depuis qu’il a conclu un accord avec Sony Pictures pour amener le personnage dans son univers qui a été joué par Tom Holland de ‘Captain America: Civil War’ en 2016 et un très grand avenir est attendu pour le personnage, mais apparemment l’acteur n’était pas si sûr de son audition et lors d’une interview, il est devenu connu sous le nom de Tom Holland a découvert qu’il serait Spider-Man.

Le rôle de Spider-Man au sein du MCU a été l’un des plus récents, mais on s’attend à ce qu’il ait un avenir beaucoup plus grand, car il ne sera pas seulement dans cette franchise, car il sera également dans les productions que Sony Pictures développe. , afin que nous puissions le voir dans un grand nombre de films dans les années à venir.

Mais apparemment, Holland n’était pas tout à fait sûr d’obtenir le rôle et lors d’une interview pour Variety’s Actors on Actors, nous avons appris comme Tom Holland a découvert que ce serait Spider-Man, Eh bien, malgré une bonne audition pour les directeurs de Marvel Studios avec Robert Downey Jr., il n’avait reçu aucune réponse sur le rôle:

«J’ai pris mon ordinateur et mon chien était assis à côté de moi. Je tape ‘Marvel’. J’ai toujours l’article sauvegardé sur mon ordinateur. Il disait: ‘Nous aimerions présenter notre nouveau Spider-Man, Tom Holland.’ J’ai cassé mon ordinateur, parce que le Je me suis retourné dans les airs. Il est tombé de mon lit; mon chien est devenu fou. J’ai couru en bas. Je disais à ma famille: “J’ai eu le rôle! J’ai eu le rôle!” Et puis le studio m’a appelé et a annoncé la nouvelle. C’était tellement bizarre comment ça s’est passé. “

En plus de ces mots, Tom Holland a affirmé que c’était l’un des moments les plus importants de sa vie, alors qu’il réalisait l’un de ses plus grands rêves, devenir la nouvelle version de Spider-Man pour la plus grande franchise de films.