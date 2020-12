La saga Spider-Man pour le grand écran a un avenir prometteur avec plusieurs suites et retombées, dans lesquelles plusieurs stars hollywoodiennes pourraient jouer, mais avant que Marvel Studios / Sony Pictures ne jette les acteurs, il a été rapporté que Tom Holland veut l’un de ses compagnons d’action en direct ‘Uncharted’ Sera-ce Antonio Banderas ou Mark Wahlberg pourrait-il participer à ‘Spider-Man’?

La nouvelle peut exciter plus d’un fan du film “ Ted ”, car selon un rapport de We Got This Covered, Holland qui joue Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), vous voulez que Wahlberg joue un rôle dans la franchise Spidey, mais on ne sait pas quel personnage il jouerait.

L’une des raisons pour lesquelles le protagoniste de “ Far From Home ” demande à son collègue de rejoindre le monde des super-héros, c’est grâce à la chimie qu’ils ont obtenue dans les enregistrements de “ Uncharted ”, où L’acteur de 49 ans a joué Victor Sullivan, le mentor de Nathan Drake, joué par Holland.

En outre, l’entrée de Mark Wahlberg dans “ Spider-Man ” peut être une chose réelle, car le célèbre s’est avéré très polyvalent dans le jeu d’acteur, car il peut jouer des rôles allant du drame, de l’action à la comédie, donc cela conviendrait parfaitement au MCU. Pour vérifier ce point, voici quelques-uns de ses films: «Max Payne», «Boogie Nights», «The Other Guy», «Shooter», «The Figther», «The Departed» et «The Happening».

Pour le moment, les enregistrements de ‘Spider-Man 3’ se poursuivent malgré le fait que la pandémie de coronavirus n’ait pas été contrôlée, des systèmes d’assainissement stricts ont donc été mis en place pour éviter la contagion dans les ensembles d’enregistrement. Cela peut être vu sur la photo que Holland a partagée sur son compte Instagram. La date de sortie du film sera en décembre 2021.