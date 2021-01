Selon Deadline, l’acteur Tony Revolori est en négociations pour jouer aux côtés d’Erin Kellyman (“ Solo: Une histoire de la guerre des étoiles ”), Cailee Spaeny (“ Jeunes sorcières ”) et Ellie Bamber (“ Casse-Noisette et les quatre royaumes ”). Futur Disney + série,‘Saule’. Le médium indique que l’acteur pourrait incarner un personnage appelé Boorman, un voleur et un menteur qui rejoint l’aventure en échange de sa sortie de prison.

Jonathan Kasdan (‘Solo: A Star Wars Story’) sera le scénariste et showrunner avec Wendy Mericle (‘Arrow’) de cette série dont les événements auront lieu des années après le film original. La série présentera des personnages complètement nouveaux dans le royaume enchanté des fées, ainsi que les Eborsisks, les monstres à deux têtes. En outre, Warwick Davis est sur le point de reprendre son rôle de personnage principal, Willow Ufgood.

La nouvelle série tournera autour d’un groupe qui a pour mission de sauver un prince kidnappé. Parmi les membres de l’équipe, nous trouvons Dove (Bamber), une femme de ménage sans prétention qui s’avère être «l’élue» une fois qu’elle se lance dans le voyage. La rejoindra Kit (Spaeny), la princesse destinée à être reine dont le frère jumeau a été kidnappé, et Jade (Kellyman), une servante qui est la meilleure amie et boussole morale de Kit, et qui est en passe de devenir la meilleure guerrière. jeune homme du royaume. En tant que dernier compagnon, nous trouvons un voleur et un menteur (peut-être Revolori) qui se joint à la recherche en échange de sa sortie de prison.

Jon M. Chu (‘Crazy Rich Asians’) dirigera le pilote et servira également de producteur exécutif aux côtés de Kasdan, Mericle, Ron Howard, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Roopesh Parekh et Hannah Friedman, avec Bob Dolman (scénariste original). en tant que producteur consultant sur la série.

Il y a plus de trois décennies, Ron Howard s’est associé à George Lucas pour réaliser le film fantastique «Willow». Howard était le réalisateur et Lucas le producteur de ce film qui présentait Warwick Davis comme un sorcier possible nommé Willow Ufgood. Le film a eu un accueil modeste au box-office, bien qu’il soit finalement devenu un film culte qui aura désormais sa série télévisée.

Une aventure bizarre et déchirante des années 80 qui présentait des effets spéciaux incroyables pour l’époque, ainsi que d’excellentes performances et une bande-son magistrale du tristement regretté James Horner. Le film n’a jamais eu sa suite cinématographique, mais Lucas et Chris Claremont ont créé un trilogue de romans connus sous le nom de «Chroniques de la guerre des ombres», se déroulant dans ce monde.

La première de ces œuvres fut «Shadow Moon» en 1995, suivie de «Shadow Dawn» (1996) et «Shadow Star» (2000). Bien que non confirmée, il semble que cette série télévisée «Willow» ne sera pas soumise aux événements des livres, et ne servira que de continuation du film original.

Revolori a joué à Flash dans “ Spider-Man: Homecoming ” (2017) et “ Spider-Man: loin de chez soi ” (2019), en plus de participer à d’autres projets d’intérêt tels que “ Le grand hôtel de Budapest ”. En regardant vers l’avenir, nous aimerons bientôt dans le film de Wes Anderson, ‘The French Chronicle (extrait du Liberty, Kansas Evening Sun)».