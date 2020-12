Comme chaque année avec la fin vient le temps des listes et des critiques. De Diariocrítico nous signalons une fois de plus un passe-temps dans lequel tous ceux qui sont ne sont jamais, mais dans lequel tous ceux qui sont, ou du moins ils essaient. Après avoir revu les meilleures chansons, albums et séries de l’année, il est temps de jeter un œil au cinéma. Peu de médias ont été aussi touchés que celui-ci par la foutue pandémie, les cinémas fermés et les films sortis en streaming ont été le ton d’un 2020 qui, malgré tout, nous a laissé une bonne collection de films. Bien sûr, nous espérons en profiter à nouveau dans une pièce sombre, avec plusieurs inconnus et sur grand écran. (Voir aussi: Les meilleurs films de: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010)

10. Donner 5 sangs

Spike Lee Déchaîné, pour le meilleur et pour le pire, le réalisateur new-yorkais ramène quatre vétérans noirs, et le fils de l’un d’eux, au Vietnam dans un film qui mêle “ Le trésor de la Sierra Madre ” à “ Apocalypse Now ” et ‘La violente Kelly’, Lee met tout dans son film, black power, Marvin Gaye and the Temptations (le nom des protagonistes est un hommage au groupe Motown), Black Lives Matter et accueille avec une main ouverte Atout. C’est un film irrégulier mais totalement libre et passionné, avec un excellent casting, en particulier un Delroy Lindo tout simplement spectaculaire.

9. Petites femmes

Greta Gerwig reprend le classique de Louisa May Alcott et le met à jour avec une touche féministe et un excellent duel d’interprétation entre Saoirse Ronan et Timothée Chalamet, bien que ce soit Florence Pugh qui finit par leur voler quelques clichés. Une adaptation parfaite pour l’époque.

8. Première vache

Le cinéma de Kelly Reichardt est mijoté, au bord de l’ennui, avec des plans qui recréent la beauté du paysage et dans lesquels presque rien ne se passe. C’est une méthode tellement austère qu’elle peut décourager certains téléspectateurs, mais il est clair que pour ceux qui se donnent la peine de se lancer dans un tel film, il regorge de récompenses. Peu de fois un western a été fait avec deux protagonistes si éloignés des stéréotypes de genre, ceux qui restent à l’écart des combats, des fusillades et sont généralement des dommages collatéraux, un cuisinier pacifique et un immigrant chinois intelligent qui forgeront une amitié à l’épreuve. de bombes. Le réalisateur livre un film très beau et transcendant parfait pour tous ceux qui ne sont pas pressés.

7. Mank

David Fincher entre dans la gestation de «Citizen Kane» et confirme le scénario de Herman J. Mankiewicz, avec un excellent scénario du père du cinéaste, Jack Fincher. Le film est un vrai reflet de son époque, une brillante étude des personnages, principalement de son brillant protagoniste, mais on oublie parfois que le génie de ‘Kane’ réside plus dans les images de Welles que dans les mots de Mankiewicz …

6. Borat, suite du film

Sacha Baron Cohen retrouve son personnage le plus emblématique et livre le film qui définit le mieux 2020 et notre climat de tension actuel. Des moments comme Borat menant des chants racistes et violents lors d’un rassemblement pro-Trump ou l’interview inestimable avec Rudy giuliani ils sont la preuve que la réalité n’a plus besoin de miroirs déformants comme dans «Luces de Bohemia» mais qu’elle est déjà déformée par elle-même. Qu’il ait également réussi à donner au film un peu de cœur et de gentillesse avec la relation entre Borat et sa fille, sans sacrifier la mauvaise bave et l’humour, est une autre réalisation remarquable.

5. Diamants bruts

Les frères Safdie livrent le film le plus brutal, hystérique et passionné de l’année, à la suite d’un joaillier qui vit sur une corde raide constante. Le personnage d’Adam Sandler est assez méprisable, mais vous ne pouvez quand même pas vous empêcher d’avoir du mal pour lui. Un film frénétique qui ressemble à une poussée d’adrénaline et met en scène un Kevin Garnett spectaculaire qui prend vie.

4. Le procès de Chicago 7

Personne ne doute qu’Aaron Sorkin soit l’un des meilleurs scénaristes d’aujourd’hui, mais que Sorkin a tendance à mettre des slogans politiques bien intentionnés dans son travail (voir principalement «The Newsroom») ne peut pas non plus être nié. Tous deux sont présents dans ce film, mais, cette fois, il a réussi à tout faire fonctionner grâce à un casting fougueux, notamment un Sacha Baron Cohen particulièrement brillant comme le langage Abbie Hoffman. Aussi le film, et je pense que c’est intentionnel, se concentre sur le procès de ces sept personnes, mais comprend que la véritable injustice réside dans le traitement de Bobby Seale, et avec lui toute la population noire.

3. Collectif

Le documentaire de l’année vient de Roumanie et peut être apprécié sur HBO. Alexander Nanau nous parle d’un pays pourri par la corruption jusqu’aux os – Après un incendie dans un club où des dizaines de personnes sont mortes, l’affaire commence lorsque plusieurs des hospitalisés finissent par mourir et un journaliste sportif finit par découvrir une énorme fraude avec des désinfectants en dans tous les hôpitaux du pays, l’affaire mettra fin au gouvernement et fera venir un nouveau ministre de la Santé, un technocrate idéaliste qui devra faire face à un système totalement corrompu. Un documentaire qui montre que les fictions récentes que nous avons vues dans le pays, par des réalisateurs comme Cristian Mungiu ou Cristi Puiu, n’étaient pas si loin de la réalité.

2. Je pense arrêter

Charlie Kauffman continue de prouver qu’il est le gars le plus libre, le plus original et le plus ingénieux du monde du cinéma en ce moment. «Je pense arrêter» montre que cet auteur est un style en soi, oui, de plus en plus amer, plus triste. Le film est un regard surréaliste à l’intérieur de l’un des esprits les plus créatifs de notre temps, un esprit dont le rayonnement éternel continue de nous laisser avec des choses aussi intéressantes que celle-ci.

1. 1917

Sam Mendes revient avec style avec un film qui vous transporte littéralement dans la Première Guerre mondiale, vous met dans la tranchée et vous fait sauter dans les airs, le tout avec une virtuosité technique incroyable, tourné comme s’il s’agissait d’un seul plan, mais cela va au-delà de la technique, en se concentrant sur ses personnages et en réalisant une expérience totalement immersive.