Le passé Journée des investisseurs Disney C’était plein de belles surprises, puisque Marvel Studios a révélé quelques détails de ses prochaines productions, parmi lesquelles de nouvelles séries telles que ‘Secret Invasion’ et l’arrivée des Fantastic Four au MCU, mais il a également révélé le nom officiel du troisième volet de Scott Lang et de la société, qui sera nommé ‘Ant-Man et la guêpe: Quantumania’, Mais l’une de ses actrices aurait pu donner des informations qu’elle n’aurait pas dû avoir, car Michelle Pfeiffer a révélé la date de sortie de “ Ant-Man 3 ”.

L’actrice Michelle Pfeiffer a donné vie à Janeth van Dyne dans ‘Ant-Man and the Wasp’ et son rôle est devenu l’un des plus importants de cette saga, car grâce à ses découvertes, il a pu accéder au monde quantique, ce qui était fondamental pour le développement de ‘Avengers: Endgame ‘et il semble que le troisième volet d’Ant-Man sera tout aussi important pour l’arrivée de Kang le conquérant, qui sera joué par Jonathan Majors.

A travers leurs réseaux sociaux, Michelle Pfeiffer révèle la date de sortie d’Ant-Man 3, depuis qu’il a publié l’image officielle de ce film avec la phrase: “‘Ant-Man et la Guêpe: Quantumania’. À venir en 2022!”, mais a ensuite modifié la publication et n’a laissé que le nom du film.

Apparemment, l’actrice en a révélé plus dans sa publication et il est très probable que d’ici 2021, ils commenceront à travailler sur ce nouveau film, qui aura apparemment un lien avec la série. «Loki», puisque apparemment Kang le Conquérant sera également lié à cette série, ce qui pourrait ouvrir la porte à son arrivée dans le MCU, bien qu’une date officielle pour «Ant-Man et la guêpe: Quantumania».