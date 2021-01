Apple présente la bande-annonce officielle de «Perdre Alice», un voyage cinématographique passionnant basé sur un récit complexe qui mêle flashbacks et flashforwards, le tout pour guider le spectateur par la main à travers le conscient et l’inconscient de son protagoniste.

Ayelet Zurer joue l’Alice de son titre, une réalisatrice de 48 ans qui ne se sent pas pertinente depuis qu’elle a élevé sa famille. Après une brève rencontre dans le train, il devient obsédé par une scénariste charismatique de 24 ans, Sophie (Lihi Kornowski), et décide finalement de renoncer à son intégrité morale afin d’atteindre le pouvoir, la pertinence … et surtout, le succès et la reconnaissance.

À travers le prisme de cette interprétation féminine libre du mythe Faust, la mini-série explore des thèmes tels que la jalousie, la culpabilité, la peur du vieillissement ou les relations complexes que les femmes entretiennent entre elles et avec les autres. Mais surtout, selon Apple lui-même, «Perdre Alice» est une lettre d’amour de son scénariste et réalisateur, Sigal Avin.

Les trois premiers épisodes de cette série israélienne acclamée seront présentés en première en dehors de son pays d’origine via Apple TV + vendredi prochain, le 22. De là et comme d’habitude, un nouvel épisode tous les vendredis pour un total de huit.

