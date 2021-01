Il n’y a pas si longtemps, Warner Bros est devenu un sujet de prédilection de l’industrie et des cinéphiles après sa décision de lancer son catalogue complet de premières sur HBO Max et dans les salles en même temps. Bien qu’il y ait eu beaucoup de controverse et que plusieurs des cinéastes dont les films feraient partie de la bonche se soient plaints, il semble que Warner avance ses plans pour 2021 et l’a donc démontré avec une bande-annonce qui montre tout à venir, y compris les premières images de des bandes comme The Conjuring 3 ou la préquelle de la série The Sopranos.

De plus, cette nouvelle bande-annonce de Warner 2021 clarifie plusieurs problèmes restés un mystère après la controverse provoquée par sa nouvelle stratégie de distribution. Par exemple, le sort de films comme Dune ou la première du quatrième opus de The Matrix.

L’adaptation au roman de science-fiction écrit par Frank Herbert était (ou est) l’une des sorties les plus attendues. D’abord parce qu’il vient de la main du réalisateur Denis Villeneuve (L’arrivée); à la deuxième place pour sa distribution multi-étoiles dirigée par Timothée Chalamet; mais surtout parce qu’il s’agit de l’adaptation d’une œuvre que beaucoup ont proclamée inadaptée.

Dune (2021)

Avant la nouvelle de son arrivée au service de streaming et aux cinémas, son directeur s’est déclaré en désaccord total, défendant toujours l’expérience cinématographique, tout à fait dans la lignée de la pensée suggérée par Christopher Nolan. Cependant, il semble que le studio Bugs Bunny soit parvenu à un accord avec la création, ou ait simplement poursuivi ses projets depuis Dune C’est l’un des films majeurs annoncés dans sa nouvelle bande-annonce.

Il en va de même pour le nouveau film de Lana Wachowski. Le nouvel épisode de Matrice Il semblait également être sur la corde raide face aux rumeurs de mécontentement de son directeur. En outre, le film prévu pour ses débuts en septembre n’a pas encore commencé sa promotion, donc beaucoup ont prédit un retard imminent. L’avancée de Warner met fin aux énigmes, car bien qu’elle ne montre pas d’images inédites du retour de Neo et Trinity, elle la place dans son catalogue pour 2021 sur HBO Max.

La conjuration: le diable m’a fait le faire (2021)

De ce qu’il y a de nouvelles images, c’est la troisième tranche de Le sortilège, sous-titré comme Le diable me l’a fait faire. Les Warrens (Vera Farmiga et Patrick Wilson) reviendront pour faire face à leur cas le plus terrifiant à ce jour, sous la production de James Wan, qui sera également en première Malin, un film qu’il a réalisé lui-même et qui approfondira le genre d’horreur giallo.

Nous pouvons également voir un petit aperçu de Les nombreux saints de Newark, la préquelle de Les Sopranos, où le fils de James Gandolfini, jouera le personnage que son père a joué dans la série, mais pendant sa jeunesse. Tony Soprano apparaît sous sa forme d’adolescent pendant un bref moment, tout comme Will Smith dans une autre production appelée Roi Richard où il jouera le père de la joueuse de tennis Serena Williams.

Les nombreux saints de Newark (2021)

D’autres films que Warner sortira en 2021 sont attendus Godzilla contre Kong, dont on pouvait déjà voir sa bande-annonce en toute gloire; Dans les hauteurs avec Lin Manuel Miranda basé sur l’une de ses comédies musicales à Broadway; la suite Le Suicide Squad, configuré (et sauvé) cette fois par Taika Waititi; ou Combat mortel dont nous voyons également votre premier regard.

Vous pouvez voir le reste des titres dans la bande-annonce complète que nous mettons en tête de la note. HBO Max n’a pas encore de date prévue pour arriver au Mexique.

