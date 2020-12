L’univers cinématographique Marvel est peut-être l’une des franchises les plus larges du cinéma, il y a donc un grand nombre de références qui apparaissent dans chacun des films et il semble que chacune d’elles soit assez importante, que ce soit pour le film présenté ou pour l’avenir, mais en dépit d’être une franchise qui prend grand soin de chaque détail, tout n’est pas parfait, car ils ont été plusieurs erreurs du MCU tout au long de ces plus de 10 ans.

Le MCU a commencé en 2008 avec ‘Iron Man’ et malgré l’idée de créer un grand nombre de films directement connectés, il est devenu petit à petit quelque chose de beaucoup plus grand et avec de multiples connexions qui passent souvent presque inaperçues.

Malgré leur attention avec chaque référence, il y a eu plusieurs erreurs MCU dans les films qui n’ont plus beaucoup de sens et nous les expliquons ici:

Les cheveux blonds de Thor

L’une des choses qui a le plus changé au fil des ans est l’apparition du dieu du tonnerre, car dans le premier opus, il était présenté comme un homme blond, même avec des sourcils blonds, mais au fil des ans, il a changé et a cessé d’être complètement blond, son apparence ‘Thor Ragnarok’ et ‘Infinity War’ ils en sont l’exemple clair.

Cocon Adam Warlock

Pendant la scène post-crédit de ‘Thor: Monde sombre’ Un cocon est apparu à l’intérieur d’une vitrine appartenant à The Collector, que de nombreux fans ont associé à Adam Warlock, mais dans «Les Gardiens de la Galaxie vol. 2 ‘ Nous avons découvert qu’il n’a pas encore été créé, ce qui contredit le film précédent et ce que James Gunn lui-même prétend être une erreur.

Le camée de Stan Lee dans ‘Guardians of the Galaxy Vol.2’

Ce camée était peut-être pour beaucoup l’un des meilleurs de Stan Lee, mais curieusement, c’était l’un des plus discutés, car il s’agit d’une grande erreur de continuité, car lors d’un dialogue avec les Watchers, Stan Lee raconte quand travaillé pour FedEx, quelque chose qui se passe dans ‘Captain America: guerre civile’, mais même si ‘Les Gardiens de la Galaxie Vol.2’ sortir en salles après ‘Guerre civile’, les événements se produisent quelques instants après le premier épisode de «Guardians of the Galaxy», c’est-à-dire avant «Civil War», ce qui est une erreur de continuité.

Scène d’ouverture de ‘Spider-Man: Homecomig’

Le premier film solo de Spider-Man au sein du MCU a également eu une grave erreur qui a amené Marvel Studios à accepter leur erreur, car dans la scène d’ouverture de ‘Retrouvailles ‘ on voit ADrian Toomes, joué par Michael Keaton ramassant les décombres de la dévastation dans la bataille de New York en ‘Les Vengeurs’ et à la fin de la scène, nous voyons un saut dans le temps: “Huit ans plus tard”, ce qui est faux, car les événements de ‘Spider-Man: Homecoming’ se produisent quatre et non huit ans plus tard.

Faux gant de Thanos

Au cours du développement de ‘Avengers: guerre à l’infini Nous avons découvert que Thanos avait forcé Eitri à lui forger un gant pouvant contenir les gemmes de l’infini, mais un gant avait déjà été montré précédemment dans la scène post-crédits de ‘Avengers: l’ère d’Ultron’, mais ils ont essayé de donner l’explication que c’était faux pendant «Thor: Ragnarok», quand Hela entre dans le coffre d’Odin et prétend que c’est faux, ce qui n’a toujours pas beaucoup de sens.

Comme vous pouvez le voir, il y a eu plusieurs erreurs dans le MCU et malgré le grand soin que chacun des films a, ils ne sont pas exempts d’erreurs, surtout dans une franchise de plusieurs et de tant de références, il est plus qu’inévitable que des choses comme celle-ci se produisent .