Le personnage de Batman a été l’un de ceux qui ont le plus été portés sur grand écran, car au cours des 30 dernières années, nous l’avons vu neuf fois, en plus de la participation à plusieurs séries et films d’animation, mais peut-être l’une des versions les plus détestées. est celui présenté dans «Batman et Robin», dirigée par Joël Schumacher, qui a presque détruit le personnage, mais malgré les critiques et la disqualification, George Clooney a appris de son rôle de Batman.

Après le départ de Val Kilmer du rôle de Batman, un autre acteur a été recherché pour donner vie à Bruce Wayne et l’élu a été George Clooney, mais ‘Batman & Robin’ Il était considéré comme l’un des pires films de l’histoire pour son mauvais scénario et ses personnages risibles, ce qui a poussé même Joel Schumacher à s’excuser auprès des fans, en plus du fait que cette performance a presque mis fin à la carrière de Clooney.

Lors d’une récente interview, nous avons découvert que George Clooney a appris de son rôle de Batman et a pris sa carrière plus au sérieux, car il a décidé d’être beaucoup plus sélectif avec ses rôles et les scripts qu’il avait entre les mains:

«J’avais été tué pour avoir fait ‘Batman & Robin’ et je l’ai compris pour la première fois, car honnêtement, quand j’ai eu ‘Batman & Robin’, j’étais juste un acteur obtenant un travail d’acteur et j’étais excité de jouer Batman, que ça. J’ai réalisé par la suite que j’allais être responsable du film lui-même, pas seulement de mon jeu d’acteur ou de ce que je faisais. Je savais donc que je devais me concentrer sur de meilleurs scripts, le script était la chose la plus importante. “

Après ‘Batman & Robin’, il a été décidé de donner un peu de temps au personnage avant de le ramener au grand écran, ce qui s’est passé d’une manière différente en 2005 avec ‘Batman commence’ dirigée par Christopher Nolan et mettant en vedette Balle chrétienne.