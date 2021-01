Avec le succès de Bohemian Rhapsody (2018) et Rocketman (2019) comme précédent, un autre film à gros budget sur une légende musicale est en route, l’un des plus emblématiques de l’histoire. Dit biopic sur Elvis Presley Il est au four depuis longtemps et se plongera dans l’ascension de ce natif du Mississippi pour devenir le roi du rock & roll. Découvrez ci-dessous tout ce que nous savons sur cette production, de son casting intéressant à quelques détails derrière son développement.

Les débuts du projet

Remontant à plus de cinq ans, The Wrap a rapporté au printemps 2014 que le célèbre réalisateur Baz Luhrmann (Moulin Rouge!) Était en pourparlers avec Warner Bros.pour titrer un biopic sur l’icône du rock & roll Elvis Presley. À cette époque, on disait que Kelly Marcel (qui écrira plus tard les deux cassettes Venom) travaille déjà sur le scénario du film, sans prendre «aucun matériel [fílmico o literario] préexistant “. Les médias ont également affirmé que WB avait «obtenu les droits sur tous les composants musicaux du catalogue de Presley» pour le long métrage.

Après cette exclusivité, cinq ans se sont écoulés sans mises à jour majeures sur le projet. C’est en mars 2019 que des informations juteuses ont de nouveau émergé, consistant en la signature de Tom Hanks comme le colonel Tom Parker, qui a occupé le poste de directeur de Presley de 1955 jusqu’à la mort du chanteur dans les années 1970. Au moment du reportage, Luhrmann était déjà assuré à la direction, mais Marcel avait été remplacé par l’écrivain Craig Pearce (The Great Gatsby), qui a travaillé aux côtés du réalisateur sur le projet final.

En juillet de la même année, cinq prétendants au rôle du roi du rock ont ​​été annoncés, tous avec une expérience antérieure dans de grandes productions cinématographiques: Ansel Elgort (Baby Driver), Harry Styles (Dunkerque), Miles Teller (Whiplash), Aaron Taylor-Johnson ( Godzilla) et Majordome d’Austin (Il était une fois à Hollywood). Ce dernier est celui qui obtient quelques jours plus tard le rôle convoité pour le film de Baz Luhrmann, un réalisateur qui prétend à l’époque avoir trouvé en Butler «quelqu’un qui pourrait incarner l’esprit d’une des figures musicales les plus emblématiques du monde».

Le casting: Qui est Austin Butler?

Probablement ce Californien d’une vingtaine d’années était le moins connu des cinq candidats mentionnés pour jouer Elvis Presley (et de loin). Malgré tout, il faut dire que la carrière d’acteur d’Austin Butler a commencé il y a plus de dix ans, avec sa brève intervention dans des émissions jeunesse telles que iCarly, Zoey 101 et The Wizards of Waverly Place, entre 2007 et 2010. Plus tard, il a pris le rôle. de “Wilke” dans la série Switched at Birth (2011-2012) et de Sebastian Kydd dans The Carrie Diaries (2013-2014).

Austin Butler est Tex Watson dans Il était une fois à Hollywood (2019).

En ce qui concerne son incursion sur grand écran, Butler a travaillé sous la direction de Kevin Smith, Jim Jarmusch et Quentin Tarantino, respectivement dans les films Yoga Hosers (2016), The Dead Don’t Die (2019) et Once Upon a Time in Hollywood (2019). Dans ce dernier titre, nominé pour un Oscar du meilleur film, l’acteur a joué pour la première fois un personnage de la vie réelle: Tex Watson, l’homme de main dérangé de Charles Manson.

Bien qu’aucun de ce qui précède ne lui rapporte des crédits de nature musicale – ce qui serait attendu de quelqu’un dans la peau du chanteur derrière Love Me Tender – Butler a affirmé avoir commencé sa relation avec la musique depuis l’âge de neuf ans, grâce à des cours de violon. . Plus tard, il deviendra un guitariste passionné, au point qu’il “joua tellement que mes doigts saignèrent”.

Le casting dirigé par Austin Butler (Elvis Presley) et Tom Hanks (Colonel Tom Parker) le complète, entre autres:

Olivia DeJonge (The Society), comme Priscilla Presley, épouse du musicien et présidente d’Elvis Presley Enterprises.Luke Bracey (Hacksaw Ridge), comme Jerry Schilling, le partenaire d’Elvis dans la soi-disant «Memphis Mafia».Kelvin Harrison Jr. (Waves), comme BB King, le “roi du blues”.Dacre Montgomery (Stranger Things), en tant que producteur et réalisateur Steve Binder.Je lacomme Sœur Rosetta Tharpe, la «marraine du rock & roll».

Kelvin Harrison Jr. (Waves) jouera le musicien légendaire BB King.

Production virulente

Début 2020, la pré-production du biopic d’Elvis Presley (encore sans titre) faisait d’énormes progrès sur la Gold Coast, en Australie, où le tournage devait commencer. Cependant, comme nous le savons bien, en mars de cette année coronavirus Il a explosé dans le monde entier et Tom Hanks – présent dans la nation océanique à l’occasion de ce projet Warner – est devenu la première grande célébrité à contracter le COVID-19, avec sa femme Rita Wilson. Quelques jours plus tard, le développement de “Elvis” a été suspendu indéfiniment, avec Baz Luhrmann déclarant que la production reprendrait “dès que le moment serait venu”.

Au bout de six mois, le réalisateur a confirmé que Tom Hanks (déjà guéri de la maladie) était rentré en Australie et que le tournage du film commencerait le 23 septembre 2020 dans le Queensland.

“Nous sommes de retour, comme Elvis aimait à dire,” nous occupons des affaires! “”, A commenté Luhrmann (via). “C’est un véritable privilège en ce moment mondial sans précédent que Tom Hanks ait pu retourner en Australie pour rejoindre Austin Butler et toute notre distribution et notre équipe extraordinaires alors qu’ils commencent la production.”

Jusqu’au premier semestre 2021, le tournage du biopic n’est pas terminé. Les dernières nouvelles sont venues de Hanks lui-même, qui dans une conversation à distance avec Graham Norton a révélé une coupe de cheveux particulière (et “horrible”) pour son portrait de Tom Parker.

Tom Hanks sera le colonel Tom Parker, le manager d’Elvis Presley.

On sait peu de choses sur l’intrigue qui soutient ce drame biographique. À cet égard, WB a seulement décrit une histoire qui «plonge dans la dynamique complexe [entre Elvis y Parker] s’étalant sur plus de 20 ans, de l’ascension de Presley à la célébrité jusqu’à une célébrité sans précédent, dans le contexte de l’évolution du paysage culturel américain et de la perte de l’innocence »(via).

Le prochain biopic d’Elvis Presley, produit par le couple Baz Luhrmann et Catherine Martin (également décoratrice), devrait sortir en salles le 5 novembre 2021. En revanche, on ne sait pas s’il sera ajouté à la liste des films Warner qui – selon ce que la société a prévu – auront une première simultanée sur HBO Max.

