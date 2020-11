A Noël, l’achat de figurines Pop monte en flèche, au point qu’il s’agit sans doute de l’article merchandising le plus convoité dans de nombreux secteurs, tant du cinéma que des séries, des jeux vidéo ou de la bande dessinée, entre autres.

le origine de la marque funko il remonte à la fin du 20e siècle. Depuis, la fièvre des «poupées à grosse tête» et un investissement millionnaire dans les licences, a porté son catalogue à plus de 10 000 chiffres.

Le secret de votre succès? Il n’y a pas qu’une seule raison qui justifie le triomphe des figurines Pop, mais une foule d’ingrédients, qui composent une formule de succès garanti, à commencer par le prix.

Contrairement à merchandising de films traditionnels, par exemple, une figurine Funko Pop peut être trouvée à un prix très attractif compris entre 10 et 20 euros. Une occasion parfaite d’avoir ce protagoniste préféré ou aussi une scène emblématique qui a été jouée.

Grâce à plusieurs licences, les figurines Pop peuvent représenter pratiquement tous les personnages d’un film ou d’un jeu vidéo qui a des adeptes partout dans le monde.

Et, bien sûr, il y a son regard têtu caractéristique. Ces figurines ont un petit corps (environ 9 centimètres au total) qui se termine par une grosse tête cela ne passe inaperçu de personne.

La simplicité de la proposition est accompagné de multiples détails et c’est cette caractérisation qui fait que ce type de figurines Pop obtient l’approbation des fans. Dans le style “cartoon” avec lequel ils sont conçus et cette tête incomparable, la représentation de chaque personnage est parfaite.

Images Figurines Pop: Figuritaspop.es

Figurines pop de films célèbres

Que vous souhaitiez faire un cadeau ou que vous souhaitiez en créer un Collection de figurines pop, vous avez le choix entre de nombreux films, dont les protagonistes sont représentés dans ces créations.

Comme vous pouvez l’imaginer, plus un film a d’adeptes, plus d’options de figurines Funko Pop se déroulent. Et le plus important est que, quelle que soit la popularité du film ou de chacun de ses protagonistes, ils sont toujours disponibles au meilleur prix.

Parmi les films recommandés pour démarrer votre collection Funko Pop, vous avez actuellement pratiquement toutes les super productions de Disney, Marvel et Star Wars.

Une autre sagas qui fait fureur parmi les fans est Harry Potter, avec certaines des meilleures représentations de ces personnages Pop.

Les créations de Jurassic Park, Le Seigneur des Anneaux ou Retour vers le futur.

Figurines pop d’une série acclamée

La montée en puissance des séries télévisées, alimentée par le streaming, a également été représentée dans les chiffres de la pop, avec des titres renommés accessibles aux collectionneurs.

Dragon Ball Z Il est l’un des poids lourds et a non seulement tous les protagonistes, mais aussi des scènes et des uniformes classiques qui sembleront irrésistibles.

The Walking Dead, des choses plus étranges, South Park, Doctor Who, Breaking Bad, Riverdale, Sailor Moon et bien d’autres!

Aussi vous avez des figurines Pop de la série la plus récente, comme le célèbre The Mandalorian et, en effet, avec Baby Yoda comme l’un des plus convoités.

Bien que toutes les figurines Pop soient généralement disponibles au meilleur prix possibleCertaines nouvelles licences, en particulier les nouveaux personnages qui ont été un succès auprès des téléspectateurs, peuvent facturer un prix très élevé. Ne tardez pas à les acheter!

Jeux vidéo Pop Figures

Les jeux vidéo et les figurines Pop ont trouvé la symbiose parfaite, pour que les collectionneurs de gamers se sentent irrépressibles attirés par ces petites grosses têtes.

De la même manière que cela se produit avec la communauté de joueurs actuelle, des titres comme Fortnite Ils parviennent à faire glisser massivement des utilisateurs du monde entier, qui veulent acheter une figurine Pop de ces personnages caractéristiques.

Les protagonistes de Resident Evil, Street of Fighter, Tekken ou Destiny Ils sont parmi les plus demandés et la récréation qu’ils ont réalisée est absolument spectaculaire. Il n’est donc pas étonnant que le lancement de ces figurines Pop soit de plus en plus varié.

Achetez votre figurine Pop au meilleur prix

Les chiffres pop sont une tendance, ils sont adorables et reflètent une qualité artistique digne de la collection

de tout amateur.

Acheter maintenant votre figurine Pop au meilleur prix et commencez ou complétez votre collection de figurines Funko Pop, que vous voudrez montrer à tous vos amis.

Ou, si vous préférez, c’est aussi un occasion parfaite pour le donner à ceux que vous aimez le plus, vous êtes sûr d’avoir raison avec votre choix.

N’oubliez pas non plus de consulter les actualités de Figurines pop. Toutes les collections peuvent recevoir une nouvelle sortie à tout moment, soit de nouveaux personnages ou de ceux déjà connus avec de nouvelles poses, de nouveaux accessoires tels que des véhicules ou des animaux et même des situations qui vous rappelleront ce film, cette série ou ce jeu vidéo, tant signifie pour vous.

