Il est probable que dans les années après 2020, la pandémie de COVID-19 changera à jamais l’industrie cinématographique telle que nous la connaissions. Le studio Warner Bros a annoncé que toutes ses sorties 2021 – y compris Dune, The Suicide Squad, The Matrix 4 et plus – feront leurs débuts sur HBO Max et dans les salles simultanément.

Avant que le studio puisse vérifier la fonctionnalité de cette nouvelle forme d’exposition avec Wonder Woman 1984, – qui sortira aux États-Unis le 25 décembre en salles et sur HBO Max – les dirigeants ont décidé que leurs 16 prochains films Ils auront un destin similaire à celui du film Diana Prince.

Selon The Hollywood Reporter, l’idée est que les versions 2021 de Warner atterrissent sur sa plate-forme de streaming et dans les salles en même temps, mais ne resteront sur HBO Max que pendant 30 jours.

Les films en question sont les suivants:

The Suicide Squad The Matrix 4DuneGodzilla vs. KongSpace Jam: Un nouvel héritagePetites chosesJudas et le Messie noirTom & JerryMortal KombatCeux qui me souhaitent la mortLa conjuration: le diable m’a fait le faireDans les hauteursRéminiscenceMalignantLes nombreux saints de NewarkRoi Richard et Cry Macho

Jusqu’à présent, les territoires qui n’ont pas HBO Max – pratiquement tous, sauf les États-Unis – maintiennent les mêmes dates et stratégie qu’ils avaient avant l’annonce.

L’étude a précisé qu’elle prévoyait que ce modèle ne fonctionne que pendant la saison pandémique. Cependant, si la modalité fonctionne, les experts pensent que les règles de l’exposition cinématographique pourraient changer à jamais.

Cette année encore, il a été prouvé que des films comme Trolls: World Tour pouvaient atteindre, en termes de ventes au format numérique, un chiffre très similaire à ce que tout blockbuster collecterait dans les salles lors de son week-end d’ouverture.

Cette modalité met également en danger les chaînes d’exposition, qui reçoivent une partie du produit net du box-office. Avec les sorties de Warner en 2021 sur la plateforme de streaming du même studio, il n’y aurait pas besoin de distribuer des redevances et la collecte serait sérieuse pour les sociétés de production cinématographique.

On présume qu’au Mexique, les films continueront à sortir en salles, pour l’instant, Wonder Woman 1984 sortira en salles le 17 décembre.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.