Cette année, Trent reznor et Atticus ross ils peuvent se vanter d’avoir atteint un nouveau niveau avec Soul dans le domaine de la composition cinématographique: ils mettent une mélodie à ce qui se passe avant la vie. Les musiciens, lauréats de l’Oscar pour leur travail sur le réseau social, ont composé une partie de la bande originale du nouveau film Pixar, qui contraste avec les notes de jazz composées – pour le même film – par le musicien Jon batiste. Les deux compositions, à la fois jazz et notes éthérées de Reznor et Ross, apportent autant d’émotion que possible aux deux cœurs de l’histoire: le monde des vivants, situé à New York, et l’au-delà, le monde où les âmes se retrouvent leurs personnalités.

Depuis qu’il est devenu connu que le duo chargé de mettre en musique les films de David Fincher Je m’aventurerais dans le domaine de l’animation, l’émotion était immédiate, mais aussi le doute. Habitués au style électronique strident, agressif et sombre de Reznor et Ross, peu d’entre nous pouvaient imaginer à quoi ressembleraient leurs compositions dans un film lumineux et familier.

Heureusement, comme c’est la coutume avec les films Pixar, Soul défie les téléspectateurs de tous âges avec un concept qui traite de la vie et de l’existence elles-mêmes. Un film sur un professeur de musique obsédé par le jazz, qui après un accident arrive dans un monde éthéré et spirituel. Son aventure d’un autre monde nécessitait définitivement quelque chose de différent et de risqué dans le département de musique.

Connexion spirituelle

Cinéma PREMIERE était présent lors d’un entretien avec le réalisateur du film, Pete Docter –Responsable pour Up: une aventure de hauteur et Intense-Mind–, où il a révélé comment l’idée d’amener Trent Reznor et Atticus Ross au studio est née:

«L’idée est venue de Ren Klyce. Ren est notre concepteur sonore, avec qui nous travaillons chez Intensa-Mente. Un artiste fantastique, vous savez, que le simple fait de mettre la musique aux bons niveaux et les effets sonores crée le paysage sonore qui est si important pour ressentir ce que vous êtes censé ressentir et apporter un côté complètement différent au film. Alors on a commencé à parler de musique et lui, Ren, qui a beaucoup travaillé avec Trent et Atticus, a évoqué l’idée et on a commencé à y réfléchir en même temps qu’on se disait que c’était fou. “

Au départ, Docter et Klyce ont imaginé ce que ce serait d’amener le duo d’écrivains à bord et à quel point cela pourrait mal tourner. «[Trent y Atticus] ils ont immédiatement fait un clic profond avec l’histoire », a assuré le cinéaste.

“Ils ont travaillé un peu différemment de ce que nous faisons traditionnellement, avec Randy Newman ou Michael Giacchino”, a déclaré Docter. «Habituellement, nous remplissons l’image, puis nous commençons à composer pour elle. Mais Trent et Atticus ont commencé à développer des thèmes au fur et à mesure que nous coupions les séquences. Et puis ils nous ont lancé beaucoup de musiques différentes. Et nous étions comme, oh attendez, celui-ci fonctionnerait ici ou là. Et c’était notre première étape. Et puis, quand les choses se sont calmées et se sont installées, ils sont retournés et ont fait plusieurs critiques de beaucoup de musique pour les scènes. “

Cette année, les compositeurs de The Girl with the Dragon Tattoo ont vraiment exploré d’autres types de sons pour pouvoir musicaliser deux défis cinématographiques qui exigeaient quelque chose de différent. Le premier était Mank de David Fincher, où le duo devait explorer la création musicale en utilisant uniquement des instruments qui existaient dans les années 1940.

Pour Soul, Trent et Atticus ont dû imaginer à quoi ressemblerait un espace qui est au-delà du monde physique et qui est soutenu par l’idée d’existence au-delà du terrestre. Le résultat est loin de tout ce qu’ils ont composé jusqu’à présent. Ici, ils se dispensent des rythmes sombres, adultes et oppressants et à la place, leur définition sonore du Grand Avant est lumineuse, éthérée et évocatrice.

«Nous avons dû réfléchir à ce à quoi ressembleraient ces plaines d’un autre monde, à quel type d’instruments et au rôle que la musique allait jouer dans la façon dont ces plaines se sentiraient», explique Reznor, dans un documentaire sur la musique du film. “Cette capacité à amplifier la façon dont quelqu’un vit quelque chose émotionnellement est la raison pour laquelle nous faisons cela.”

Né pour toucher

Étant donné que dans le film, la musique n’est qu’un autre personnage, en particulier la musique jazz qui déclenche toutes les motivations émotionnelles du personnage central, il était important qu’ils amènent un expert du genre à la table. Alors que Trent Reznor et Atticus Ross étaient en charge de donner une dimension sonore au monde éthéré du Grand Avant, Jon Batiste s’est consacré à pimenter le monde matériel de Joe Gardner (Jamie Foxx).

Jon est un musicien qui a collaboré avec d’innombrables artistes, tels que Stevie Wonder ou Prince, et est actuellement directeur créatif du National Jazz Museum de Harlem. Les animateurs de Pixar l’ont même regardé jouer pour reproduire les mouvements de Joe lorsqu’il s’est assis au piano.

Dans une présentation spéciale du film pour la presse internationale, Jon batiste Il a parlé de son travail sur le film et du processus créatif derrière ses compositions soul, jazz et R&B:

«Ce film a beaucoup de lumière. C’est le chemin que j’ai emprunté pour trouver la musique du film », a déclaré Batiste. «Je voulais trouver une musique de jazz qui exprime l’éthérée, mais qui soit très universelle, accessible. Optimisme et mélancolie à la fois. Toutes les chansons ont ces textures, elles vous emmènent dans un lieu spirituel même si vous ne pouvez pas le décrire. J’ai essayé de canaliser tous les grands que j’ai écoutés.

Bien que Batiste n’ait pas composé de partitions aux côtés de Reznor et Ross, il a eu l’occasion d’entendre une partie de la musique qu’ils créaient, ce qui a eu un impact sur son propre processus.

«Je n’ai que des éloges pour ce que Trent et Atticus ont apporté à la table. Quand notre musique se rencontre, quand des mondes entrent en collision dans le film, c’est merveilleux comment cela fonctionne », a-t-il déclaré. «Je suis très reconnaissant qu’il y ait eu une opportunité pour cela. Au début, nous n’écoutions même pas les mélodies que chacun composait. Et puis au fur et à mesure que nous progressions, nous avons eu la chance d’entendre ce que chaque partie portait et cela a vraiment changé le reste de la musique que j’ai écrite. Parce que j’ai eu l’occasion de jeter un œil à leur processus ».

Pete Docter, pour sa part, a commenté combien il était stimulant d’essayer de rapprocher les deux mondes musicaux très opposés. Étonnamment, cela a fonctionné.

“Je veux dire, c’est vraiment drôle de mettre Atticus et Trent ensemble avec Jon parce qu’ils sont des opposés polaires en tant que personnes”, a-t-il déclaré. «C’est une vraie joie, mais tout le monde est incroyablement talentueux et fait les choses d’une manière différente. Cela a fini par être un grand mariage, je pense.

La bande originale a déjà été diffusée en trois modes: l’édition numérique pour les plateformes de streaming, où le travail des trois compositeurs est condensé en une seule présentation; et deux vinyles, l’un dédié à la bande originale de Jon Batiste, et l’autre à la musique que Trent Reznor et Atticus Ross ont dédiée à la Soul. Vous pouvez l’écouter ici.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.