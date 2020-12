Avec les attentes élevées que “ Spider-Man 3 ” a suscitées, Marvel Studios / Sony Pictures chercherait à accroître encore l’enthousiasme des fans pour les prochaines tranches de la saga de l’escalade de mur, donc pour y parvenir, ils se concentreraient sur la mise à l’écran de grands antagonistes qui ont mis le public au bord du fauteuil et il semble que cela ait déjà été résolu, car il a été rapporté environ trois méchants qui seraient dans les prochains films de Spider-Man.

Il faut se rappeler que dans la mythologie Spidey, Peter Parker a une variété de rivaux, qui à différentes occasions constituent une réelle menace pour le super-héros et bien que plusieurs de ces personnages soient plus célèbres que d’autres, la maison des idées a su dessiner le meilleur d’entre eux dans les versions de films, par exemple, Vulture ou Mysterio.

Donc, selon le journaliste Mikey Sutton, Marvel répétera à nouveau cette formule car trois méchants ont été signalés qui seraient dans les prochains films de Spider-Man, à savoir Venom, Kingpin et Man-Wolf. Le premier pourrait confirmer les rumeurs selon lesquelles Sony prévoyait un film où Eddie Brock jouait par Tom Hardy et / ou Peter Parker.

Le second pourrait également exciter les fans car Kingpin s’est avéré tout aussi cruel et stratégique dans la série “ Daredevil ” que, dans les bandes dessinées, ce qui représenterait un grand danger pour Spider-Man, en plus d’exploiter le royaume des gangsters de New York, qui n’a pas encore été entièrement représentée dans les films MCU, pour couronner le tout, l’acteur Vincent D’Onofrio a déclaré son intérêt à revenir pour ce rôle.

Enfin, ce serait Man-Wolf qui ferait ses débuts sur grand écran; À l’origine dans les bandes dessinées, l’alias de ce monstre est John Jameson, le fils du journaliste J.Jonah Jameson et bien que ce personnage soit apparu dans “ Spider-Man 2 ” de 2004, il n’était pas l’un des méchants de l’histoire, mais cette fois il était comme c’est sérieux.