Vilas: vous serez ce que vous devriez être ou vous ne serez rien, est un nouveau documentaire disponible sur Netflix sur Guillermo Vilas, le meilleur joueur de tennis argentin de l’histoire. Dans ce cas, le film se concentre sur deux lignes narratives sur la vie de “Willy”. Le premier retrace la carrière de Vilas et les transformations qui le définissent en tant que joueur et personne. Et le second raconte la recherche de l’ATP pour le reconnaître comme étant le n ° 1 mondial.

Dans la première histoire, il nous montre un jeune Guillermo de la fin des années 1960, un peu plus conservateur, en tenue de tennis tout blanche. A partir de là, on voit Vilas évoluer, devenir un jeune professionnel plus réfléchi au début des années 70, écrivant de la poésie et jouant dans un groupe de rock.

Le documentaire se concentre alors sur l’une des facettes les plus brillantes de la carrière de Vilas, lorsqu’il a dû «tout laisser tomber» pour se mettre sous la houlette de son entraîneur Ion Tiriac. Il forme avec lui une équipe exceptionnelle capable de gagner la même année (1977): 145 matchs, 16 tournois et 2 Grand Chelem; en plus de réaliser une séquence de 46 victoires consécutives (une marque qui demeure). Malgré ce qu’il a réalisé cette année-là, le numéro 1 est refusé et, chose assez surprenante, Jimmy Connors est celui qui finirait en tête du classement ATP.

Pour comprendre un peu ce qui précède, au cours de ces années, le classement d’un joueur était déterminé en faisant la moyenne de tous ses résultats. Cela signifiait que plus Vilas jouait, moins chacune de ses victoires importait. Suivant le système d’aujourd’hui, où le Grand Chelem a plus de poids, Vilas aurait sûrement atteint le numéro 1.

La deuxième ligne narrative du documentaire Vilas: vous serez ce que vous devriez être ou vous ne serez rien se concentre sur la recherche du journaliste Eduardo Puppo pour justifier Vilas. Tout a commencé en 2007 lorsque Puppo a appris que la WTA avait décerné à Evonne Goolagong Cawley le numéro 1 du classement après 31 ans. Ce fut une courte période pour Goolagong Cawley (2 semaines en 1976), mais Puppo se rendit compte qu’il pouvait peut-être faire de même pour Vilas. Mais cette tâche ne serait pas facile pour lui, il y a eu 12 ans pendant lesquels Puppo a examiné fichier après fichier de différentes sources, essayant de recalculer les classements entre 1973 et 1978 (une des périodes les plus prolifiques de Vilas), sans atteindre le résultat escompté.

Voyant sa frustration, c’est sa femme qui lui a conseillé de demander de l’aide en ligne et de voir si un amateur, aussi fanatique que lui, était capable de donner un sens à toutes les informations qu’il avait collectées depuis plus d’une décennie. C’est ainsi qu’il a trouvé le mathématicien roumain Marian Ciulpan. Étonnamment et après tant d’années, Ciulpan a pu identifier que, pendant 7 semaines en 1975, Vilas aurait dû être numéro 1, mais malheureusement l’ATP n’a pas publié les classements au cours de ces semaines. Cela n’était pas rare car le traitement des informations pour calculer les classements prenait beaucoup de temps et les informations étaient publiées plusieurs fois par an, 13 fois en 1975 pour être plus précis. Cela signifie que si cela s’était produit aujourd’hui, où les classements sont publiés chaque semaine, Vilas aurait sûrement obtenu son numéro 1 tant attendu. Confiants des résultats de l’enquête, Vilas et Puppo ont demandé le changement de l’ATP , mais la demande a été refusée.

«Nous ne pouvons tout simplement pas prendre cette version du classement comme histoire officielle», a déclaré Chris Kermode, alors PDG de l’ATP, à Chris Clarey du New York Times en 2015. «Sinon, tout le monde viendrait dire la même chose. Où vous arrêtez-vous? “

Mais ce n’est pas tout, car le documentaire comprend également des extraits de sa rivalité avec Jimmy Connors et de son amitié avec le Suédois Björn Borg. De la même manière, les témoignages de grandes stars du tennis telles que: Gabriela Sabatini, Rafael Nadal, Roger Federer, Mats Wilander et Boris Becker sont inclus pour confirmer davantage la grandeur de Guillermo Vilas.

Malgré de multiples témoignages, ce qui était pour certains en suspens, c’était la participation directe de 2 personnages très importants dans la carrière de Vilas, tels que Jimmy Connors et José Luis Clerc (partenaire de la tournée et de la Coupe Davis). Dans les deux cas, des mesures ont été prises pour les télécharger dans le projet, mais pour une raison ou une autre, elles n’ont pas pu être données.

Enfin, le film se termine par le voyage de Puppo à Monte Carlo pour visiter Vilas, pour clôturer ce qui semble être un échec en échouant à obtenir la reconnaissance officielle. Une fin douce-amère, mais d’une certaine manière justifiant un Vilas, numéro 1 légitime pendant 7 semaines, bien que les livres d’histoire disent le contraire.

Documentaire Netflix



Pablo Riquelme Je suis fan de sport, de musique, de LEGO et de technologie / innovation. Je collabore à TrendWatching, TrendHunter, BusinessofPurpose, VivaBasquet et maintenant à Cine PREMIERE. Je suis un mangeur de séries et je trouverai toujours un épisode des Simpsons lié à quelque chose qui se passe dans le monde.