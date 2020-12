Avec la pandémie sans date pour conclure, le studio Warner Bros. a indiqué qu’il ferait des premières simultanées sur la plate-forme de streaming, HBO Max, et dans les cinémas ouverts, mais il semble qu’il y ait une possibilité qu’il y ait une exception à la règle et c’est que «Dune» ne pouvait sortir que dans les salles.

C’était au début de décembre quand Warner Bros. a annoncé que tous les films qui sortiront en 2021 ils suivraient le modèle établi avec la prochaine sortie de «Wonder Woman 1984».

Cette annonce a suscité beaucoup de controverse, mais plus que ce contrecoup et potentiellement même une action en justice en tant que Legendary Pictures, le studio de production derrière ‘Dune’ et ‘Godzilla vs. Kong ‘, envisagerait une action en justice contre cette décision.

Selon le site, Deadline, la solution au procès entre Legendary Pictures et Warner Bros.pourrait être pour ‘Dune’ de revenir à un mode de sortie traditionnel, c’est-à-dire uniquement dans les salles.

Avec le film actuellement fixé pour une date de sortie du 1er octobre 2021, l’idée est qu’avec les vaccins Covid-19 déjà distribué dans un grand pourcentage de la population générale à la fin du printemps de l’année prochaine, l’immunité pourrait être obtenue à cette date.

C’est-à-dire que, théoriquement, il serait plus sûr de retourner au cinéma et, par conséquent, plus probable que le public revienne à la normale à ce moment-là.

Cette mesure ne s’appliquerait pas à l’autre version de Legendary, ‘Godzilla vs. Kong ‘, qui pourrait rester au format de sortie hybride en raison de sa date de sortie du 21 mai 2021.

Cependant, tandis que la date de sortie de Dune en fin d’année pourrait offrir quelques avantages, l’immunité collective contre Covid-19 n’est peut-être pas une chose à laquelle les gens veulent encore faire confiance.

Une nouvelle variante du coronavirus a récemment été identifiée au Royaume-Uni qui pourrait être plus contagieuse que l’actuelle, ce que le PDG de BioNTech Ugur Sahin a déclaré au Wall Street Journal pourrait conduire à la nécessité d’un taux plus élevé de vaccination pour obtenir l’immunité de la population.

Une chose est sûre, le réalisateur de «Dune» Denis Villeneuve a été très franc sur son dédain pour la stratégie de lancement.

«J’ai appris dans les nouvelles que Warner Bros. a décidé de sortir ‘Dune’ sur HBO Max en même temps que notre sortie en salles, en utilisant des images promotionnelles de notre film pour son service de streaming. Avec cette décision, AT&T en a détourné une. des studios les plus respectables et les plus importants de l’histoire du cinéma », écrit Villeneuve.

Ce sera une question de temps, et d’espoir, de voir si une première simultanée ou seulement en salles est réalisée, La date de sortie de “ Dune ” est le 1er octobre 2021.