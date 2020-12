En 2016, les réseaux internes de Nintendo ont été compromis. Mais s’ils croyaient que l’affaire s’arrêterait là, il s’avère que quatre ans plus tard, le pirate informatique responsable des événements a été condamné à la prison. pour avoir divulgué des informations de la société japonaise. Plus précisément, il a révélé les détails de ce qu’était la nouvelle console à l’époque: Commutateur Nintendo.

Sur Twitter, le bureau du procureur des États-Unis à Washington et le ministère de la Justice de Seattle ont révélé que le Ryan S. Hernandez, qui utilisait le surnom en ligne «Ryan Rocks», a été condamné à trois ans de prison après avoir accédé à des informations confidentielles sur divers jeux et la console Nintendo Switch, qu’il a divulgués au public avant son annonce officielle. Tout cela a été accompli en utilisant une technique connue sous le nom de Hameçonnage pour voler les informations d’identification d’un employé de l’entreprise dans le seul but de s’introduire dans leurs serveurs. Le défendeur a également été condamné pour possession de pornographie juvénile.

«Un hacker californien qui a volé des informations appartenant à Nintendo a été condamné à trois ans de prison. L’accusé a également été condamné pour avoir téléchargé et possédé des images de viol et de maltraitance d’enfants.

Selon le rapport de sa condamnation, Hernandez a fait l’objet d’une enquête du FBI en 2016 (on a appris qu’il était encore mineur) et en 2017 les autorités lui ont demandé de mettre fin à ses activités illégales. Cependant, le hacker a ignoré les avertissements et a continué à traquer Nintendo. Il a même osé ouvrir des forums de discussion sur le web pour montrer ses «exploits» et échanger avec d’autres internautes sur les vulnérabilités de la société de consoles et de jeux vidéo.

«De juin 2018 à juin 2019, Hernandez est revenu à ses activités malveillantes, piratant plusieurs serveurs Nintendo et volant des informations confidentielles sur divers jeux vidéo populaires, consoles de jeux et outils de développement. Hernandez s’est vanté de ses exploits de piratage sur divers sites en ligne et plates-formes de médias sociaux, notamment Twitter et Discord, et a divulgué certaines des informations volées à d’autres.. Hernandez exploitait également un forum de discussion en ligne appelé Ryan’s Underground Hangout dans lequel lui et d’autres discutaient des produits Nintendo et partageaient des informations sur les vulnérabilités potentielles du réseau Nintendo. et dans lequel il partageait une partie des informations confidentielles qu’il avait volées.

En juin 2019, les autorités américaines ont saisi plusieurs appareils électroniques contenant toutes les informations de Nintendo, ainsi que de la pornographie enfantine. En fin de compte, il a plaidé coupable, mais en plus de purger sa peine, il devra payer une amende de 259323 dollars (environ 5 millions de pesos) pour compenser les dommages causés à l’entreprise.

