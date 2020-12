La camionnette dans laquelle la presse internationale se rend sur le plateau de tournage des New Mutants quitte Boston et s’enfonce dans les bois. Une heure plus tard, nous approchons, sous la pluie, d’une immense propriété: vous pouvez voir des bâtiments en briques à différents stades de détérioration. «Medfield State Hospital» annonce un panneau sur le frontispice de l’un des bâtiments.

Le camion s’arrête et nous sortons en silence. Nous ne sommes pas encore entrés dans le plateau de New Mutants, mais l’ambiance est déjà lourde. Dans le livre Haunted Asylums: Stories of the Damned; Dans les prisons hantées, les quartiers et les maisons folles, l’enquêteur paranormal Roger. P Mills, fait valoir que les hôpitaux psychiatriques sont parmi les endroits les plus hantés de la planète; se tenir là est difficile à douter. Au loin, nous pouvons voir un cimetière, où les pierres tombales portent des numéros au lieu de noms, ainsi que l’entrée d’une église abandonnée.

Un «asile» est un lieu de refuge privilégié pour les persécutés, du moins le définit le dictionnaire; cependant, le bâtiment que nous avons approché était plus une prison qu’un refuge. Ouvert en 1892 et fermé et abandonné en 2003, il fonctionnait comme un hôpital psychiatrique pouvant accueillir plus de deux mille patients. Beaucoup de détenus qui y vivaient se sont retrouvés sans abri et sans famille, devenant des sans-abri qui pendant des années ont cherché à retourner dans leur ancien bâtiment. Cela explique peut-être les légendes des apparitions dans la région.

L’hôpital d’État de Medfield a également servi de site pour l’île sinistre de Martin Scorsese. Photo de @Fangirlquest

Nous sommes sur le point de franchir une porte avec de la peinture écaillée pour entrer dans le décor des New Mutants. On entend des cris et on demande le silence pendant qu’un agent de sécurité recouvre les caméras de nos téléphones avec un ruban noir. Les fenêtres de l’étage supérieur sont maçonnées, tandis que la façade est couverte de flocons qui révèlent des années de peinture sur peinture. Les tuyaux exposés et rouillés semblent être plus le résultat du passage du temps que du département artistique. L’attente est longue alors que les cris retentissent à l’intérieur et nous avons l’impression d’être formés pour la maison de la terreur dans un parc d’attractions.

«Coupez!» Crie une voix. C’est le signal que nous attendions pour que la porte s’ouvre sur un couloir dans lequel les vieux tubes de cuivre s’étalent comme des veines. Des crochets en métal lourd marquent l’endroit où les lampes à gaz étaient suspendues et dans l’une des salles de bains il y a encore des brosses à dents oubliées: la production nous dit qu’elles étaient là quand elles sont arrivées.

Au bout du couloir, le réalisateur Josh Boone nous attend: il a un livre dans la poche de sa veste, dont je ne vois que le haut. Je suppose que c’est de Stephen King et quand je dois lui parler, je le vois: c’est The Shining. Les nouveaux mutants, dit Boone, est un film d’horreur qui a un groupe de jeunes hommes dans cet ancien hôpital pour leur protection, mais contre leur volonté. L’atmosphère fermée et les événements qui commencent à se produire se veulent un hommage au film de Stanley Kubrick; c’est-à-dire que les adolescents mutants ne seront pas les seuls habitants de cette maison.

La relation de Boone avec Stephen King est au cœur de la réalisation de ce film. CQuand Boone était un enfant, il était obsédé par les romans de King, mais il vivait dans une famille profondément religieuse qui considérait les romans d’horreur comme des manifestations diaboliques. “Cela n’a pas aidé que la couverture Cujo ait un chien avec du sang coulant de ses mâchoires”, dit Boone en riant. Ses parents ont interdit à l’auteur de lire et sa mère a brûlé ses livres sur un feu de joie dans le jardin. Ce jour-là, il a promis de se consacrer à raconter des histoires.

Boone n’a pu sauver qu’un seul livre de l’holocauste: The Strand. Cependant, elle savait que ce n’était qu’une question de temps avant que sa mère ne le trouve, alors elle a décidé de le mettre en sécurité: elle voulait l’envoyer à Stephen King. Il a écrit une lettre dans les premières pages du livre dans laquelle il a dit à l’auteur que son rêve était de raconter des histoires comme la sienne et qu’un jour il le rencontrerait; Il a envoyé le livre au publiciste de King et n’a pas attendu de réponse. Plusieurs semaines plus tard, alors qu’il descendait du bus scolaire, il a vu son père l’attendre à la porte de sa maison. Il a dit: sans dire un mot, monte dans ta chambre et regarde sous le lit. Stephen King avait envoyé une lettre et d’autres livres.

L’atmosphère sur le plateau ne pourrait pas être plus appropriée. Boone se promène dans le noir avec The Shining dans sa poche, pas un rayon de lumière traversant les fenêtres, tandis que les cris d’Anya Taylor-Joy au loin nous font sentir que Boston et ses lumières sont à plus d’une heure de route. .

Une version de cet article est apparue pour la première fois dans Cinéma PREMIERE # 307, avril 2020. Obtenez votre édition imprimée ici ou consultez-la en version numérique à ce lien.