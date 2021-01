Insatisfaite des récentes controverses auxquelles l’application de messagerie instantanée verte a été confrontée au sujet des mises à jour de ses politiques de sécurité, elle en fait maintenant face à une nouvelle. Et c’est qu’il a été signalé qu’une faille de sécurité dans WhatsApp Web permettrait à votre numéro de téléphone personnel d’être indexé et trouvé via une simple recherche Google.

On suppose que cette fuite d’informations n’arriverait qu’aux personnes qui utilisent la version Web de l’application. Que ce soit pour le travail, les études ou pratiquement toute activité impliquant l’ouverture de WhatsApp à partir d’un ordinateur ou d’un ordinateur. L’agence de presse IANS (via) a noté que les numéros de téléphone des utilisateurs sont indexés via des recherches Google, ce qui permet à quiconque de les trouver avec les bons paramètres de recherche.

Il convient de noter que les fuites proviennent de numéros de téléphone privés, non commerciaux ou commerciaux, il s’agit donc d’une fuite d’informations assez délicate. L’agence elle-même rapporte que la seule chose filtrée pour l’instant sont les chiffres et non les informations de chaque utilisateur. Cependant, il déclare également qu’il est assez facile d’obtenir la clé du téléphone pour obtenir le nom du propriétaire.

L’agence a également signalé que WhatsApp a mis en œuvre un fichier spécial et un paramètre «désactiver tout». pour empêcher les moteurs de recherche d’indexer les informations de la session de connexion de l’utilisateur. Cependant, Google a toujours indexé les informations et les a affichées dans ses résultats de recherche.

Il est également signalé que les liens d’invitation vers des groupes privés sont un autre problème que Google peut trouver. Ce qui signifie que n’importe qui peut rejoindre un groupe privé s’il sait rechercher et trouver de tels liens.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel problème se produit. En fait, c’est le troisième et le dernier survenu au milieu de l’année dernière, pendant l’été. WhatsApp n’a encore rien déclaré à ce sujet, mais auparavant, il avait demandé aux utilisateurs de ne pas partager les liens d’invitation de groupe dans les lieux publics du réseau.

D’autre part, WhatsApp a récemment annulé ses nouvelles politiques de confidentialité qui ont provoqué une controverse dans le réseau, en raison des sections d’échange de données pour améliorer la publicité. L’application devrait partager les données des utilisateurs avec diverses applications de la famille Facebook pour améliorer la personnalisation des publicités.

L’ennui et les campagnes sur les réseaux ont été tels que WhatsApp a signalé que ses nouvelles politiques n’entreront pas en vigueur dans les prochains jours comme prévu, jusqu’en mai dernier de cette année. Cela ne veut pas dire que leurs politiques vont changer, ils ont simplement reporté le temps afin que les utilisateurs puissent pleinement comprendre les implications de l’utilisation des données.

De la même manière, l’application a envoyé ces derniers jours à chaque utilisateur des informations sur lesdites directives via la section histoires (via). Les différentes diapositives indiquent que WhatsApp s’engage à assurer la sécurité des utilisateurs, de sorte qu’ils ne peuvent pas partager les informations des chats ou des conversations privées. Il précise également qu’il ne partage pas les données de localisation, ni les informations de vos contacts.

WhatsApp et Instagram font tous deux partie de la famille Facebook, dirigée par Mark Zuckerberg.

facebook whatsapp whatsapp web



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.