Dans un monde plein de plates-formes dédiées au divertissement, Netflix reste sûrement le leader du marché et sa planification pour l’ensemble de 2021 révèle qu’il n’est pas encore prêt à abandonner le titre. À travers une vidéo et une déclaration, la plateforme de streaming a révélé qu’elle prévoyait de sortir au moins un nouveau film chaque semaine pour le reste de l’année.

C’est une collection variée de films originaux produits par eux-mêmes, qui arriveront dans leur catalogue. Probablement une stratégie en réponse aux récentes initiatives de HBO Max, qui a secoué l’industrie en annonçant que toutes les versions de Warner pour 2021 arriveraient simultanément sur sa plateforme et en salles.

Netflix a fait de même et avec l’aide des stars de ses films, a configuré un petit aperçu de tout ce que le public peut diffuser cette année. Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson (Red Notice), ainsi qu’Octavia Spencer et Melissa McCarthy (Thunder Force), Noah Centineo (To All the Boys: Forever) et d’autres ont présenté de petits aperçus de leurs films.

La femme à la fenêtre (2021)

Parmi les premières les plus intéressantes, citons The Woman in the Window du réalisateur Joe Wright (Atonement: Desire and Sin) et avec Amy Adams; l’histoire d’une femme ermite qui regarde ses voisins depuis les fenêtres de sa maison, jusqu’au jour où elle assiste à un événement qu’elle n’aurait probablement pas voulu connaître.

De l’autre côté se trouve Tick Tick… ​​BOOM! le premier film réalisé par Lin Manuel Miranda et avec Andrew Garfield, sur un compositeur de théâtre en herbe qui attend son grand moment à New York. Ou encore Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence sont attendus dans Don’t Look Up, une comédie noire sur deux astronomes méconnus essayant d’avertir la communauté scientifique de la fin du monde.

Ne pas lever les yeux (2021)

Au début de la note, vous pouvez voir la vidéo où Zendaya (Malcom & Marie), Jason Momoa (Sweet Girl), Jennifer Hudson (Monster), Halle Berry (Bruised), Chris Hemsworth (Escape From Spiderhead), Regina King ( The Harder They Fall) et plus encore.

Voici la liste complète des films, qui n’inclut pas la série télévisée originale que Netflix fera probablement ses débuts en 2021. Certains ont une date de sortie et d’autres doivent encore être confirmés.

Films Netflix pour 2021

tick tick… BOOM! (2021) 8 Rue de l’HumanitéUn garçon appelé NoëlUn château pour NoëlAu-delà de la fêteL’Armée des mortsDisomnieUne semaine à l’extérieurShaun the Lamb Spécial NoëlAnimalia in AustraliaA Heavy RideBeauBlondeBlood Red SkyThe Bombay RoseBeckettBruisedCowboys from PhiladelphiaScape UpheadTon’tPhiladelphia’s Cowboy Fear StreetFever Dream (Rescue Distance) ‘Ohana: Un magnifique trésor (29 janvier) Nous étions des chansons Neglect, je prends soin de vous (19 février) IntrusionKateLove HardMalcolm et MarieMonsterMoxie (3 mars) MunichNightbooksNight TeethNo One Gets Out AliveO2Risk Zone (15 de Janvier) Penguin Bloom (27 janvier) Fragments of a Woman (7 janvier) Red Notice Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Robin RobinSkater GirlStowawaySweet GirlThe Dig (29 janvier) The GuiltyÈ stata la mano di DioThe Harder They FallThe Kissing Booth 3The Dernière lettre de votre amantLe dernier mercenaireLe film Loud HouseLe pouvoir du chien Il y a quelqu’un dans ta maison The Starling The Cloud White Tiger (22 janvier) The Woman in the Window Things Heard and Seen Force Truenotick, tick… Boom! A tous les garçons: Forever Trollhunters: Rise of the Titans Film toujours sans titre par Alexandre Moratto Film toujours produit sans titre par Graham King Comédie romantique encore sans titre produite par Alicia KeysWish Dragon Yes Today! (12 mars) Films Netflix Netflix 2021 2021



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je reçois un astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.