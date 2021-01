Pour l’univers cinématographique Marvel et l’univers étendu DC, il semble que le multivers sera quelque chose de très important, dans le cas du DCEU, le film solo de Éclat Ce sera la porte vers de nouvelles histoires et pour ramener des personnages du passé, y compris Michael Keaton au rôle de Homme chauve-souris, mais apparemment, ils ne veulent pas qu’il revienne seul, car, selon un rapport, ils recherchent Danny DeVito pour apparaître comme Penguin dans «The Flash».

Après des flops au box-office comme ‘Suicide Squad’ et ‘Justice League’, Le DCEU prépare un réarrangement dans son univers et la première étape pour l’atteindre sera ‘The Flash’, qui sera centré d’une certaine manière sur la bande dessinée ‘Point de rupture’, mais avec quelques changements, notamment le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman, qui sera important pour l’histoire, en plus d’interagir avec le Batman de Ben Affleck.

Selon les informations de Daniel Richtman, ils cherchent à apparaître Danny DeVito comme pingouin dans ‘The Flash’, Eh bien, Warner veut que cet acteur fasse une apparition dans ce film en reprenant son rôle de Oswald Cobblepot, mais on ne sait pas si l’acteur est intéressé à jouer à nouveau ce méchant, car, selon certains proches, l’acteur a été gêné par les longues heures de maquillage.

Jusqu’à présent, on sait que “ The Flash ” sortira en salles sur 4 novembre 2022 et il est prévu que dans les mois à venir la production de ce film commencera, mais il n’est pas exclu que l’arrivée de plus de personnages tels que Grant Gustin, avec qui Ezra Miller a déjà interagi dans le crossover «Crisis on infinite Earths», qui abordait déjà la question du multivers.