Alors que Wonder Woman (2017) de Patty Jenkins se déroule dans notre pays avec une réédition en salles, W Mexico City, Comex et Warner se sont associés pour présenter une chambre d’hôtel sur le thème de Wonder Woman 1984, qui vous fera voyager. dans les années 80, en plein cœur de Mexico.

Si vous êtes un amateur de cinéma ou simplement un fan de Wonder Woman, cette chambre est faite pour vous. Son nom est WW84 Suite et c’est une salle unique au monde qui sera disponible du 4 décembre 2010 au 31 janvier 2021 pour emmener les clients dans l’atmosphère vibrante des années 80. Avec les téléviseurs de ampoules, téléphones à cadran et néons dans les rues.

L’heure choisie pour habiller la salle correspond à la conception de la production du film Wonder Woman qui sortira dans les salles mexicaines le 17 décembre.

Les couleurs comme humeurs

Penelope de la Madrid a été l’esprit créatif qui a uni Banquet Yellow à l’effervescence des années 80 dans la suite WW84. Ce pantone est la couleur de l’année 2021 des tendances ColorLife du Comex. Dans une interview, il a révélé le processus qui impliquait la sélection des tendances de couleur en raison de la pandémie; cependant, la couleur de l’année était le jaune comme symbole de puissance et de résilience; des concepts qui vont de pair avec le sens que Diana Prince donne à la vie.

Le designer a expliqué comment les couleurs peuvent transformer les atmosphères et évoquer des humeurs et des émotions. Le bleu vous serre dans ses bras, le jaune vous active et d’autres problèmes.

Penelope aime les détails et c’est là que l’invité peut ressentir des clins d’œil d’humour, comme le cadre qui évoque sur les écrans les téléviseurs ampoules dont les commandes de changement de chaîne semblent désormais être une véritable antiquité.

Une expérience sensorielle

Et il en va de même avec le téléphone, également jaune, sur lequel vous devez composer, si vous le souhaitez, demander un cocktail thématique qui sera courtoisie si vous choisissez de passer la nuit ici: tous les protocoles de nettoyage inclus et la distance saine recommandée ne vous empêcheront pas de vous amuser. le Golden Lasso of Truth, le cocktail inspiré des saveurs de la mixologie des années 80; En d’autres termes, le lien de vérité s’est transformé en un cocktail rafraîchissant et irisé au bermut, au whisky et au jus de pamplemousse.

La boisson sera disponible au restaurant 25DOS ou à Cheers on Wheels, le chariot du minibar avec service pour toutes les chambres.

Et il y aura aussi des carnets, des funkos, un photomaton animé pour que vous puissiez prendre une photo et le selfie obligatoire avec l’héroïne et d’autres surprises pour que vous puissiez prendre soin de vous au maximum et ne pas perdre le glamour. Il s’agit d’honorer les valeurs de Wonder Woman telles que la justice et le courage tout en faisant un voyage dans le temps, comme lorsque les épidémies n’étaient que des films.

Détail et prix?

Selon le communiqué de presse, la suite d’hôtel de Wonder Woman à Mexico bénéficiera de deux tarifs spéciaux avec lesquels vous pourrez découvrir l’énergie des années 80 de Diana Prince.

Ici vous pouvez lire la couverture qu’il a faite Cinéma PREMIERE du plateau et jetez un œil aux Jeux Olympiques de Themyscira.

