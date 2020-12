Filmax a publié la bande-annonce officielle de ‘Ilargi Guztiak. Toutes les lunes‘, une histoire fantastique sur le voyage vers la lumière entrepris par une orpheline pour récupérer sa mort, arrachée par une femme mystérieuse qui lui fait le cadeau le plus extraordinaire: l’immortalité en échange de sa compagnie.

Le deuxième long métrage du cinéaste basque Igor Legarreta, également scénariste avec Jon Sagal (“ Forêt des ombres ”, “ La salle ”), a un casting dirigé par Haizea Carneros, 12 ans, dans son premier travail d’actrice. Il est accompagné de Josean Bengoetxea, Itziar Ituo, Lier Quesada, Zorion Eguileor et Elena Uriz.

‘Ilargi Guztiak. Toutes les lunes‘est une production d’Arcadia Motion Pictures, Kowalski Films, Pris & Batty Films et Ilargia Films en coproduction avec Noodles Production (France). Il a la participation de l’EiTB et de la RTVE et le financement de l’ICAA, du gouvernement basque et du conseil provincial de Gipuzkoa.

Le film sortira en salles dans notre pays fin février grâce à Filmax. Voici sa bande-annonce et son affiche officielles.

