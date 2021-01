Après une longue attente, l’une des batailles les plus épiques du cinéma devrait enfin arriver en 2021, puisqu’elle arrivera enfin en salles et sur la plateforme HBO Max. «Godzilla Vs Kong», produit par Warner Bros et légendaire et malgré le fait que ces derniers jours, il a été confirmé que sa première était précoce, aucune bande-annonce n’a été publiée, mais la première bande-annonce de “ Godzilla vs Kong ” a finalement été officiellement publiée.

Après le succès de l’univers cinématographique Marvel, certaines sociétés de production ont cherché à reproduire ce succès et peut-être l’un des rares univers qui ont pu progresser est le MonsterVerse qui a jusqu’à présent trois livraisons en attente de cette quatrième, dans laquelle nous verrons enfin la confrontation entre les deux monstres qui ont déjà eu des films individuels.

Grâce aux réseaux sociaux, il a finalement été lancé sur le première bande-annonce de ‘Godzilla vs Kong’, puisque ce petit clip avait précédemment été publié dans une compilation des sorties de ce 2021, mais maintenant on le voit directement dans le compte officiel du film.

Godzilla vs Kong | Premier coup d’oeil #GodzillavsKong pic.twitter.com/TDZZJ7lFXC – Godzilla vs Kong (@GodziIIaVSKong) 18 janvier 2021

Malgré le fait que Warner a surpris l’industrie en annonçant que toutes ses premières seraient publiées simultanément sur la plateforme de HBO Max, Legendary n’a pas approuvé la décision, donc Warner a dû régler et payer Legendary environ 160 millions de dollars afin qu’il puisse atteindre le streaming et ainsi la société de production récupérer une grande partie de son investissement qu’elle réduirait drastiquement en diminuant le nombre de billets et après l’arrangement, il a été confirmé qu’il serait avancé et a finalement une date de 26 mars 2021.