Ok, d’accord… il raconte l’histoire de Mariano, un cinéphile diplômé de la scénarisation il y a six ans et qui n’a jamais écrit de scénario. La comédie s’inspire de Manhattan de Woody Allen pour raconter une histoire sur l’industrie cinématographique mexicaine, l’immaturité et la cinéphilie.

Nous avons discuté avec le comédien Roberto Andrade, mieux connu sous le nom de Tío Rober – son scénariste et protagoniste – et Gabriela Sandoval, sa réalisatrice, de la production de OK c’est bien… Et la figure du scénariste dans notre industrie. N’oubliez pas de regarder la vidéo, où nous nous plongerons dans la controverse entourant le film et les problèmes qu’il traite.

Comment se sont-ils rencontrés? Comment as-tu fini par diriger Ok, d’accord… Gabriela?

Gabriela: Cela fait plus de 12 ans que nous nous sommes rencontrés, quelque chose comme ça. Quand il a écrit le film, en 2009, lui et moi étions en couple. Je me souviens qu’il a obtenu le soutien d’IMCINE. Lorsqu’il l’a écrit, il l’a conçu comme un projet facile à construire: peu de personnages, un seul lieu, etc. Il avait tout cet esprit indépendant, mais j’étais entré à l’école de cinéma en 2009 quand il l’a écrit. J’ai fini l’école et j’ai vu que tout allait bien avec Ok, d’accord… et il était déjà dans la vague du stand-up. J’ai commencé à gagner des prix de scénarisation et j’ai rassemblé toute la laine, ma famille m’a prêté une autre baguette et j’ai déjà dit à Roberto “eh bien, vous n’allez pas le faire, alors laissez-moi le diriger.” Et c’est ainsi que je l’ai convaincu, ayant déjà l’argent et lui disant “tu vas le jouer, je vais le diriger”. J’ai étudié au CUEC et lui au CCC, mais à l’école je l’ai mis à jouer dans tous mes exercices.

Et était-ce vraiment facile à enregistrer comme Roberto le contemplait?

Gabriela: Dans le scénario, l’histoire se déroule à Tacuba, où Roberto a grandi. Mais je vivais à Tlatelolco et je lui ai dit: «Bon, faisons-le ici, à part ça, Tlatelolco a plus de vagues que Tacuba. Cela nous a rendu les choses beaucoup plus faciles au moment de la production, que tout était dans mon département et dans les environs. La Cineteca à cette époque n’était pas si difficile à obtenir, pas plus que Chopo, car j’y avais déjà enregistré des choses.

Robert: La production était relativement simple. La chose vraiment compliquée, ce qui nous a pris des années, c’était la post-production. Là, nous ne savions pas comment mesurer la taille de l’argent et le temps qu’il fallait pour le construire. Nous étions très confiants qu’une association ou un appel nous soutiendrait pour les processus de post-production, mais après des années d’essais, cela ne s’est pas produit et nous avons dû trouver l’argent par nous-mêmes.

Dans Ok, d’accord … on parle beaucoup de l’importance de la figure du scénariste et de la valeur du scénario. Ayant déjà tourné un film, partagez-vous toujours l’idée que le scénario est la chose la plus importante dans un film?

Robert: Oui, en fait c’est une des raisons pour lesquelles Gaby et moi travaillons ensemble, ce respect que nous avons toujours eu pour le scénario. Avant même de savoir que nous allions travailler ensemble sur notre premier film, elle et moi avons regardé beaucoup de films et étions fans de la culture scénariste. Je pense que je parle pour nous deux quand je dis que tant qu’il n’y a pas de culture du scénario cinématographique beaucoup plus puissante et 7 fois plus grande que celle qui existe aujourd’hui, tant que le scénario et les scénaristes ne sont pas traités avec respect, ils sont mieux payés, ils sont Offrir de meilleurs contrats et ne pas être traité comme un mal nécessaire, l’industrie cinématographique mexicaine ne finira jamais de relever la tête. Tant que l’industrie est un paradis sans règles et sans limites pour le travail du réalisateur, même aux dépens des scénaristes, le cinéma mexicain ne pourra jamais atteindre le niveau de ce qui se passe en Espagne, en Corée et évidemment aux États-Unis.

Gabriela: Je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance du réalisateur à vouloir réécrire les choses, pour une question d’ego et non pour être mal écrit. Un réalisateur, une vertu qu’il doit avoir, plus que de savoir écrire, c’est de savoir lire le scénario et savoir l’interpréter. La réalisation est une tâche d’interprétation. Ne pas comprendre le type de scénario et d’histoire que vous avez, et commencer à vouloir vous voir derrière la caméra … quand vous ne comprenez pas l’importance du temps que la personne a passé assis pour écrire, pourquoi pensez-vous que vous pouvez faire beaucoup mieux en cela? peu de temps.

Depuis que Roberto et moi nous sommes rencontrés, nous avons partagé la vision que le scénario est la partie la plus importante du film. Et je suis très attaché à l’idée de travailler en étroite collaboration avec le scénariste, en faisant un haltère. Le cinéma est un travail d’équipe.

Il est plus avantageux pour un projet d’avoir cette part, plutôt que d’agir comme un dictateur. Que je pense que c’est quelque chose qui change et que les scénaristes sont de plus en plus impliqués dans les différentes phases de la réalisation du long métrage, et cela me fait beaucoup de plaisir.

Avec ce respect total pour le scénario à l’esprit, dans quelle mesure vous êtes-vous permis d’improviser sur le tournage de Ok, d’accord … ou de changer les choses qui étaient sur le papier?

Gabriela: Le seul qui a soudainement improvisé était Roberto, mais ce n’était pas si loin de ce qui était déjà écrit. C’était comme pimenter un peu le dialogue sur place, mais l’intention n’a pas beaucoup changé. C’est génial d’avoir un script déjà super repassé. La tâche de réalisation est beaucoup plus facile si le scénario est déjà très bien structuré, les personnages bien dessinés, les motivations sont comprises. Vous ne faites pas de travail de table au moment du tournage. Et pour quelqu’un qui fait ses débuts, vous rendriez la tâche très difficile si vous le faisiez.

Roberto soudain … par exemple, il dit beaucoup d’impolitesse. C’était donc quelque chose que je regardais, de “oh, je pense que vous avez passé un peu ici, alors vous feriez mieux de le dire comme nous le répétons” [ríe]. Soudain, nous avons pris beaucoup de clichés, mais comme nous n’avions pas des valeurs de production aussi élevées, nous l’avons fait avec très peu d’argent, avec beaucoup de faveurs que nous demandions; nous parions que vous ferez de nombreux essais. Et à part ça, nous les avons fait sur place, ce qui est aussi un avantage. Il était donc très proche du travail qui se fait au théâtre, on lui a parié de faire plusieurs répétitions et d’avoir le meilleur repassé pour le moment du tournage. J’ai essayé de prendre grand soin des personnages et des performances. De plus, juste au Mexique, le cinéma mexicain ne se distingue pas beaucoup par son bon dialogue, mais je veux qu’il y ait une musicalité dans les dialogues. Et Roberto, sans aucun doute, mettant les mains sur le feu, est le meilleur auteur de dialogues au Mexique.

Robert: Je veux juste ajouter que je ne suis pas impoli, c’est un putain de mensonge [ríe].

