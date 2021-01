Le nouveau film Disney Pixar possède d’innombrables qualités pour lesquelles il a gagné le cœur du public, par exemple, le message émouvant de son histoire ou le détail magistral de l’animation. Il se vante également d’être le premier long métrage collaboratif de ces grandes entreprises à avoir un Protagoniste afro-américain; une décision très pertinente en ces temps lorsque l’on cherche une plus grande représentation de communautés auparavant ignorées. Cela dit, il n’est pas surprenant que la controverse soit apparue en raison du doublage de Âme, dans certaines régions du monde, ont utilisé des acteurs blancs pour donner la parole au musicien Joe Gardner.

Selon un article récent du New York Times, le doublage de Soul dans plusieurs pays européens a permis aux acteurs blancs de donner la parole non seulement au protagoniste mais aussi à d’autres personnages afro-américains présentés dans le film.

La situation ci-dessus, selon les rapports, a conduit à de vives critiques dans des pays comme le Danemark. Là, l’acteur à la peau blanche Nikolaj Lie Kaas (Angels and demons) était responsable du doublage du pianiste new-yorkais et, face à la controverse, a défendu sa signature via Facebook en faisant valoir que le travail devrait être obtenu par «l’homme ou la femme qui peut le faire de la meilleure façon possible», indépendamment de leur couleur de peau.

D’un autre côté, un activiste a nié qu’un manque de talent approprié (coïncidant avec les traits de Joe Gardner) puisse être justifié dans le pays scandinave, car il y avait participation d’acteurs de couleur dans le doublage danois, mais seulement dans de petits rôles du film.

Accorder une attention prioritaire à l’aspect ethnique ou racial d’un personnage, en lui donnant une voix, devient évidemment difficile dans les régions où les attributs correspondants sont minoritaires dans la population. SlashFilm illustre bien les cas du Japon et de la Corée du Sud, qui sont «majoritairement homogènes» en ce qui concerne leurs habitants respectifs.

En revenant sur la carte européenne et en nous déplaçant vers le sud-ouest, nous arrivons à le Portugal, où de même – en ce qui concerne Soul – une controverse a surgi sur la discorde entre l’acteur et le personnage. TNYT rapporte qu’il y a même une demande pour que le doublage du film Pixar soit à nouveau effectué dans la nation ibérique, mais avec des histrions de couleur, expliquant que “ce film n’est pas qu’un autre film, et la représentation compte”. Au début de cette semaine, le document aurait déjà recueilli plus de 17 000 signatures.

Soul, avec l’Afro-américain Jamie Foxx dans la voix originale de l’entêté Joe Gardner, fait partie du catalogue Disney Plus Amérique latine. Venez ici pour lire la critique de Cine PREMIERE.

doublage Soul Soul Pixar



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.