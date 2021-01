Deux femmes s’allongent sur un lit et se reconnaissent. L’une d’elles, une architecte qui joue dans un retour dans sa ville natale, reconnaît dans l’autre non seulement le corps qui a éveillé son désir mais aussi une présence qui déclenche des rencontres avec son propre passé. La connexion des deux personnages, construite sur la base de la vulnérabilité et de la fraternité, surgit dans une situation actuelle qui continue d’être défavorable et mortelle pour les femmes, car elle tronque leurs possibilités de manière quotidienne et systématique et, comme indiqué Les jours les plus sombres de nous, parfois presque sans effort.

Cela ne fait que quelques mois que les cinéastes mexicains Fernanda Valadez et Astrid rondero Ils ont présenté le film Sin particulars dans le Festival international du film de Morelia. L’histoire d’une mère qui entreprend un voyage à la recherche de son fils disparu est arrivée au Mexique avec plus d’une douzaine de prix internationaux sous le bras, pour en récolter encore plus: elle a remporté le Prix du public, l’Ojito de la meilleure actrice pour Mercedes Hernández y el Ojo du meilleur long métrage mexicain du concours. Il y a quelques jours, il a remporté le prix du meilleur film étranger Prix ​​Gotham. Produit par Dans Aguas Cine, société dont Astrid et Fernanda sont les fondateurs, Sin particulars est également née comme une sorte de vision, d’un futur possible: celle de l’alliance de cinéastes qui échangent des rôles dans des processus de création parce qu’ils créent et rêvent ensemble.

Cependant, Sin particulars n’était pas le premier film né des yeux d’En Aguas Cine. Les jours les plus sombres de nous, Le premier long métrage de Rondero – produit par Fernanda -, a traversé avec succès le circuit des festivals entre 2017 et 2018, après un développement qui a attiré de nombreux supporters. «L’ensemble de leur processus de développement a été très protégé», nous dit Astrid. «En fait, il avait le soutien des États-Unis, ce qui me rend très fier car il était de la Hollywood Filmmakers Association of all women et avec cet argent, j’ai pu terminer la post-production. Comme le film avait de nombreux alliés sur son chemin, du financement de la post-production.

La cinéaste mexicaine Astrid Rondero, sur le tournage de The Darkest Days of Us.

Cette semaine, le film arrive enfin dans les salles commerciales mexicaines qui disposent d’un feu tricolore épidémiologique qui le permet. Trois ans après ses premières projections en festival, alors que les mouvements Me Too n’avaient pas encore explosé et que même le mot féminisme était perçu avec suspicion, les conversations qui encadrent aujourd’hui le film se sont complètement transformées. «Cela a été radical, n’est-ce pas?», Raconte le réalisateur. «Je me souviens du commentaire d’une personne respectée ici au Mexique, qui au début a dit que c’était un film ‘haineux’. À l’époque, quand je l’ai entendu, c’était fort, car ce n’était pas l’intention. Mais bon, d’un autre côté, il y a quelques choses à détester dans le patriarcat, non? L’intention était plutôt de parler du fait que la réalité dans laquelle la femme est insérée est encore très défavorable.

La violence est dans les détails. Et ce sont ces détails qui ne permettent pas aux femmes de vivre pleinement leur potentiel en tant qu’êtres humains.

Le film se déroule à Tijuana, une ville où Astrid a promis de revenir un jour pour tourner, après avoir participé au tournage de Norteado, de Rigoberto Pérezcano, il y a des années. Alors que le personnage de Silvia (Florence Rios) fait face à son ex-mari dans une bataille juridique pour sa fille et doit chercher sa subsistance dans la vie nocturne de la ville frontalière, Ana (Sophie Alexander-Katz) traite de l’assaut de la mémoire, tout en essayant de se maintenir à flot en coexistence avec les ouvriers du bâtiment qu’il coordonne.

«Elle ne sait pas comment se rapprocher des autres. C’est quelque chose que, par exemple, j’ai beaucoup vécu, non pas en tant que réalisateur mais en tant qu’assistant réalisateur », nous raconte Astrid. «J’avais l’obligation de contrôler le plateau et de prendre certaines décisions vis-à-vis des subordonnés, même si je n’avais pas la première place» Au lieu de recevoir d’autres commentaires, vint la «elle est névrotique». Il n’y a pas de surnoms de ce type pour les hommes, dans ces types de postes. Nous sommes généralement «impolis», «hystériques». Cela imprègne le film d’un personnage qui atteint un poste de commandement ».

Les jours les plus sombres d’entre nous ont lieu à Tijuana, en Basse-Californie.

Les jours de nous

Astrid Rondero et Fernanda Valadez se sont rencontrées pendant leurs années d’étudiants en cinéma. Astrid était sur le point de terminer sa thèse à la Centre universitaire d’études cinématographiques, Fernanda dans sa deuxième année de Centre de formation cinématographique. Tous deux ont commencé à collaborer: Fernanda a terminé la production de la thèse d’Astrid; Astrid a co-écrit et produit les courts métrages de Fernanda. «Il est très clair pour nous que la force de notre travail est de le faire ensemble», déclare le réalisateur.

Peu de temps après, ils ont fondé la société de production, avec laquelle ils prévoient également d’accompagner et de produire des projets pour les nouveaux réalisateurs. «Plus qu’une obligation avec notre genre, nous ressentons une affinité», explique Astrid, pour qui l’impact culturel généré par les réseaux de femmes travaillant ensemble est également évident.

«C’était une discussion qui avait avec ce qui s’est passé avec les trusts du cinéma [la desaparición de FOPROCINE Y FIDECINE en 2020]. Les fonds publics ont permis à des groupes entiers de femmes de filmer », explique la réalisatrice.

Car sinon, ce qui se passe lorsque nous quittons l’école, du moins à mon époque, et quel que soit votre talent, c’est qu’il est plus facile pour un collègue de commencer à se voir offrir un poste de réalisatrice que pour les femmes. Il y avait donc cette issue, nous pouvons réclamer des fonds publics. De ma génération, nous avons déjà filmé des femmes. Et cela fait partie de nous qui nous prenons au sérieux. “

Le talent féminin derrière The Darkest Days of Us.

La sororité atteint également l’écran à cette occasion, à travers les liens avec différentes couches qui germent entre le personnage de Florence Rios et celle de Sophie Alexander-Katz, qui a été nominée pour le prix Ariel 2019 pour son travail sur ce film. «J’ai écrit le scénario pour une actrice, qui avait une énergie qui m’attirait beaucoup pour parler des femmes dans le monde d’aujourd’hui. Mais par hasard du destin, il ne pouvait plus. Et puis avec Sophie c’était un processus presque immédiat. Je la connaissais déjà grâce à un autre court projet », raconte Astrid. «Sophie a quelque chose de très spécial, parce que physiquement elle semble très fragile, même si elle ne l’est pas, mais elle a un pouvoir… Cette qualité a donné quelque chose de très intéressant au personnage. Il lui a donné un changement de 180 degrés. Non pas qu’elle remplaçait, en fait, ce rôle était pour elle.

Le désir inexpliqué

The Darkest Days of Us offre un portrait de la relation entre deux femmes rarement vues dans le cinéma mexicain. Un désir homoérotique spontané, plongé dans la complexité de la vie, qui n’a pas besoin d’être expliqué au public. Faisant partie de la communauté LGBTQ +, Astrid voit une évolution dans les récits et dans la manière dont le cinéma a été lié au sujet.

“La vérité est que j’ai l’air d’un disque rayé, mais je parle toujours de la façon dont Julián Hernández a ouvert la scène, du moins pour nous”, se souvient le réalisateur. «Tous les films qui parlent de la découverte de l’homosexualité ou du désir homoérotique ont une charge de maturité. Comme vous vous réveillez dans un nouveau monde et puis il y a la scène typique où il faut aller dans un endroit où il y a beaucoup de gays et il y a tous les rites de passage de la maturation. Mais ensuite, ce qui s’est passé, et cela m’excite beaucoup, c’est que nous avons commencé à quitter la venue des âges. Nous n’avons plus besoin de raconter ces histoires parce que nous les racontons déjà. Je l’ai aussi raconté, avec ma thèse. Bien sûr, ils peuvent continuer à être comptés, mais ce n’est plus la seule chose dont nous devons compter.

Le passage à l’âge adulte a cédé la place, selon le réalisateur, à des films plus complexes, avec la capacité de couvrir plus de sujets que ceux qui ont à voir avec le rejet ou les affectations dues au “ coming out ” des personnages. «Ces discussions plus complexes et humaines qui sont moins axées sur un genre de genre sont ce qui donne au cinéma mexicain une conversation plus large qu’il n’a pas eue. Ce fut une conquête des créateurs de la communauté LGBTQ + ».

Actuellement, Astrid et Fernanda préparent un prochain film qu’ils prévoient de tourner en 2021 intitulé Sujo, qui a déjà un scénario, avec un coproducteur espagnol et une actrice espagnole d’envergure internationale. «Fer et moi sommes très excités car c’est l’histoire d’un garçon orphelin du narcotrafiquant qui change totalement son destin. Nous allons le voir grandir à partir du moment où il est seul, jusqu’à son arrivée à Mexico. De toutes choses, son rêve est d’entrer à l’UNAM ».

Ce sont les cinémas mexicains où vous pouvez voir The Darkest Days of Us.



