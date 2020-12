Lionsgate a publié la bande-annonce officielle de ‘Fatale‘, thriller psychologique avec Hilary Swank (“Million Dollar Baby”) et Michael Ealy (“The Intruder”) qui aura sa première dans les salles américaines le 18 décembre. Le réalisateur de “Traffik”, Deon Taylores le réalisateur du film de un scénario de David Loughery.

Dans le film, après une aventure folle d’une nuit, Derrick, un agent sportif à succès, regarde sa vie parfaite disparaître lentement lorsqu’il découvre que la femme sexy et mystérieuse pour laquelle il a tout risqué est un détective de police qui l’emmêle. ses dernières recherches. Alors qu’il tente désespérément de rassembler les pièces, il tombe plus profondément dans son piège, risquant sa famille, sa carrière et même sa vie.

Nous parlons d’un thriller psychologique provocateur et d’un jeu imprévisible du chat et de la souris où une erreur peut changer votre vie. Avec Swwank et Ealy, le film met en vedette Mike Colter, Jamaal Lewis, Kali Hawk, Sam Daly, Mara Birta, Geoffrey Owens et Damaris Lewis. Taylor produit le projet aux côtés de ses partenaires de Hidden Empire Film Group Roxanne Avent et Robert F. Smith.

Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.Cliquez ici pour le voir sur YouTube.