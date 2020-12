Deux ans se sont écoulés depuis que Warner Bros Pictures a annoncé qu’il développerait un film basé sur le personnage de DC,‘Homme en plastique’ (Homme en plastique). Selon The Hollywood Reporter maintenant, le projet continue d’avancer avec Cat Vasko en tant que nouveau scénariste du film qui prendra une nouvelle direction, car il mettra en vedette une femme.

WB a initialement recruté Amanda Idoko (ancienne contributrice d’ABC) pour écrire ce projet DC décrit à l’époque comme un film d’action-aventure, même si pour le moment on ne sait pas si le studio poursuivra son idée initiale ou si pour l’avenir. sinon changer complètement de cap.

Nous parlons d’histoires publiées à l’origine par Quality Comics pendant l’âge d’or de la bande dessinée. Il a été créé par Jack Cole et est apparu pour la première fois dans Quality Comics # 1 (août 1941). Il recevra plus tard son propre titre de Quality et plusieurs années plus tard, ses droits furent acquis par DC Comics.

Plastic Man était un bandit nommé Patrick “Eel” O’Brian, avant de tomber dans un chaudron d’acide qui lui a donné ses super-capacités. Il porte des lunettes noires et un uniforme jaune et rouge, aussi souple que son corps. Quelle que soit sa forme, ses couleurs restent les mêmes. Le personnage était membre de la Justice League, mais a décidé de quitter l’équipe quelque temps derrière, affirmant qu’il aimerait passer plus de temps avec son fils. Plastic Man a le pouvoir d’étirer et de modeler son corps dans la forme qu’il veut, un pouvoir qui il sera répété plus tard dans d’autres personnages tels que le Seigneur Fantastique, Elasti-Girl ou l’Elastic Man.

Encore à ses débuts de développement, le film sera supervisé par le président de la production cinématographique de DC, Walter Hamada et Chantal Nong pour Warner Bros.