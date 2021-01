La pandémie a commencé à modifier les plans des grands studios cette nouvelle année, Sony a été celui qui a pris l’initiative en annonçant des modifications dans son calendrier et parmi eux, ils changent la première de «No Time to Die».

Le film sera le dernier épisode dans lequel Daniel Craig joue 007, et comme les rumeurs l’ont souligné, et similaire à ce qu’il était il y a près d’un an, c’était le premier blockbuster majeur à retarder sa sortie.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si le retard de «No Time to Die» provoquera un effet domino et poussera tous les studios à se précipiter pour changer la date de leurs films.

Certains, comme Warner Bros, ils sont susceptibles de conserver la plupart de leurs dates de sortie car ils font des sorties en salles, ainsi que sa disponibilité sur HBO Max pour tous ses films 2021.

Ils changent la première de «No Time to Die», une tendance que le studio a reproduite dans d’autres productions majeures telles que «Ghostbusters: Afterlife», «Morbius», «Uncharted», entre autres.

Cela n’implique pas que ce soit un signe que la stratégie est répétée avec force par d’autres studios, mais plutôt un moyen de pouvoir favoriser l’ouverture de salles de cinéma, le moment venu.

Auparavant l’acteur, Daniel Craig a exprimé ses sentiments concernant les retards dans la projection du film, notant que «ce problème est plus important que nous tous. Nous voulons sortir le film en même temps dans le monde entier et ce n’est pas le bon moment. “.

Cary Fukunaga réalise “ No Time to Die ” à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z Burns et Phoebe Waller-Bridge.

Le film met en vedette Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux et Billy Magnussen, ainsi que Christoph Waltz reviendra en tant que méchant Blofeld.

La nouvelle date de sortie de «No Time to Die» sera le 8 octobre dans les salles du monde entier.