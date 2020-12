‘Sauvage‘prend comme point de départ une situation quotidienne comme une dispute sur la route. Et si l’étranger à qui vous klaxonnez est un homme sur le point de perdre la tête?

Le lauréat d’un Oscar Russell Crowe («La voix la plus forte») prend le rôle de Tom, un homme dont la vie a perdu son sens. En pleine dépression, il rencontre Rachel (Caren Pistorius) sur la route, une jeune femme en retard au travail et qui, nerveuse, reproche à Tom avec son klaxon de ne pas bouger sa voiture à un feu. Dès lors, commence un dangereux jeu du chat et de la souris dans lequel le tourbillon de cette “rage au volant” transcende toute limite rationnelle que Rachel n’a jamais imaginée.

‘Sauvage‘prend comme témoin l’adrénaline et la panique d’autres films avec des psychopathes au volant comme’ The Devil on Wheels ‘,’ Never Play with Strangers ‘ou’ Death Proof ‘.

Le réalisateur Derrick Borte («The Jones Family») entre dans les coulisses de ce film écrit par Carl Ellsworth («Disturbia», «The Last House on the Left») qui a été numéro 1 des salles aux États-Unis. , Royaume-Uni, Allemagne ou Australie, entre autres territoires.

Sa première espagnole, le 6 janvier 2021.

