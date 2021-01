2020 a peut-être été la pire année pour l’industrie du divertissement en raison de la pandémie de coronavirus, qui a forcé l’arrêt de l’enregistrement de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles, ainsi que le report des premières et de l’un des premiers films. cette décision était la nouvelle tranche de ‘Rapide et furieux’, retardé d’un an, ce que beaucoup jugeaient excessif et pour recommencer avec la promotion du film, ils lancent une nouvelle image de «F9».

La franchise “ Fast and Furious ” a été l’une des plus rentables du cinéma, car elle a eu un grand nombre de productions tout au long de son histoire, en plus d’ajouter un grand nombre d’acteurs importants allant de Dwayne Johnson, Vin Diesel, Gal Gadot, Charlize Theron Parmi tant d’autres, John Cena rejoint ce nouvel opus.

À travers Magazine du film total, une nouvelle image de ‘F9’ dans le cadre de la nouvelle campagne de promotion de ce film qui devait initialement sortir en salles le 22 mai 2020, mais en raison de la situation mondiale, a décidé de reporter pour le 28 mai 2021.

Dans cette image, vous pouvez voir Vin Diesel et John Cena, qui jouent les frères Dom Toretto et Jakob Toretto respectivement, qui apparemment aura un grand conflit qui deviendra une partie fondamentale de l’intrigue.

Jusqu’à présent, la date de sortie du 28 mai 2021 est maintenue, bien qu’il ne soit pas exclu qu’elle puisse avoir un autre retard en raison de la situation mondiale et de la fermeture partielle des théâtres aux États-Unis et dans le monde, nous n’avons donc qu’à attendre jusqu’en mai 2021.