La franchise de ‘Rapide et furieux’ Il a été l’un des plus importants du cinéma, puisqu’il est resté dans le goût du public pendant 20 ans et plusieurs épisodes, en plus d’ajouter un grand nombre d’acteurs importants tels que Dwayne Johnson, Charlize Theron ou Gal Gadot et le neuvième volet de cette franchise devrait être beaucoup plus spectaculaire, puisque nous verrons le retour de l’un des personnages les plus aimés et dans une nouvelle photo de Han dans “ F9 ”, nous pouvons confirmer qu’il sera dans le film.

L’un des personnages les plus aimés de cet univers est Han, qui est joué par Sung Kang, qui est apparu dans «Fast & Furious: Tokyo Drift», mais dans ce même film, le personnage a perdu la vie, bien qu’il soit apparu plus tard dans le spin-off, donc une campagne a été lancée avec le hashtag #JusticeForHan pour ramener ce personnage bien-aimé.

Grâce à Entertainment Weekly un nouvelle photo de Han dans ‘F9’ dans le cadre de la promotion de ce film, qui devait initialement sortir en salles le 22 mai 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a connu plusieurs retards et le prochain devrait enfin arriver. 28 mai 2021.

En plus de cette photographie, une autre a été révélée où vous pouvez voir Vin Diesel avec Michelle Rodriguez, qui jouent respectivement Dom Toretto et Letty Ortiz, qui feront partie de ce neuvième volet de ‘Fast And Furious’, qui apportera également John Cena dans le rôle de Jakob Toretto, le frère de Dom, avec qui il aura un grand conflit.