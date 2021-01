Le dieu du tonnerre est prêt à commencer sa nouvelle aventure dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) et comme preuve en sont les premières photos du tournage de ‘Thor: Love and Thunder’ qui ont été divulgués sur Internet ce vendredi 22 janvier 2021.

Ce long-métrage a commencé sa production cette semaine en Australie selon les déclarations du protagoniste du film à Chris Hemsworth il y a quelques jours, il a également été précédemment rapporté que des stars de “ Guardians of the Galaxy ” et d’autres acteurs tels que Christian Bale sont venus dans ce pays pour faire leurs scènes .

Maintenant, le portail Daily Mail a publié les premières photos de l’ensemble de ‘Thor: Love and Thunder’, qui est observé est en pleine construction, on ne sait donc pas exactement quelles sont ces structures, bien qu’elles puissent être considérées comme un type de monticule qui ressemble à des pierres volcaniques, mais rien n’est confirmé.

Bien que l’intrigue et d’autres données aient été protégées, par Marvel Studios, l’actrice Natalie Portman, qui joue Jane Foster pour cette suitedit pour Yahoo! Elle s’entraîne depuis longtemps et est très excitée de revenir à ce rôle pour continuer à présenter des super-héroïnes féminines dans le film:

🚨PHOTOS DE L’ENSEMBLE🚨

Daily Mail partage ces images de la construction actuelle d’un ensemble pour “Thor Love and Thunder” À mon avis, cela pourrait être la planète natale de Gorr 🤔🤔 # Marvel #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/j2VYCS06k0 – 💥Expo Cómics NEWS💥 ➳ (@ComicsExpo) 22 janvier 2021

«Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je suis très excité. Je commence à m’entraîner, à développer des muscles. S’il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus il y en a, mieux c’est. J’essaie de penser: c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor. Elle subit un traitement contre le cancer et est un super-héros sur le côté. “

‘Thor: Love and Thunder’ sortira en salles le 6 mai 2022, après plusieurs changements de date dus à la pandémie de coronavirus qui a affecté l’ensemble du calendrier des prochaines phases du MCU.