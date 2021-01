Le premier film de Regina King est une fiction inspirée d’un événement réel qui s’est produit le 25 février 1964, le jour où Cassius Clay a été proclamé champion du monde des poids lourds. Cette nuit-là, Clay s’est réuni dans un hôtel de Miami avec l’activiste Malcolm X, le chanteur Sam Cooke et le footballeur Jim Brown. Les quatre se connaissaient d’avance, les quatre étaient amis. Et c’était définitivement une soirée à célébrer.

Une nuit dont on ne sait vraiment que ce que l’on peut supposer, ou ce que l’on peut imaginer comme Kemp Powers l’imaginait sans aller plus loin, d’abord sous la forme d’une pièce de théâtre et maintenant sous la forme d’un film. Une prémisse à fort potentiel, aussi simple en apparence que dans une pratique complexe. Et compliqué. Et un projet sans doute irrésistible pour quelqu’un comme Regina King, connue autant pour son travail d’actrice que pour son activisme.

Bien que “ One Night in Miami … ” soit son premier film, King avait déjà réalisé plusieurs épisodes de séries télévisées telles que “ Scandal ”, “ This Is Us ”, “ Shameless ”, “ Animal Kingdom ” ou “ The Bon docteur. ‘ Elle n’est pas exactement une nouvelle venue, et il est clair qu’elle sait ce qu’elle fait: «Une nuit à Miami …» est la prochaine étape logique dans une carrière artistique aussi solvable que celle de King. Aussi dissolvant que le film lui-même.

Et c’est la description qui correspond le mieux à un film dont la dialectique et l’idéologie restent d’actualité plus de 50 ans plus tard. C’est en grande partie son argument principal, en fait: parler du passé comme s’il s’agissait d’un présent qui, dans une large mesure, est encore si présent. Un film dissolvant que King, interprète expérimenté, laisse entre les mains d’un texte exquis et de son premier quatuor, chacun plus entonné …

… au point que le plus intéressant est peut-être de débattre avec qui rester parmi les quatre. «Une nuit à Miami …» est une pièce de théâtre autour de quatre hommes qui bavardent dans une pièce. Un travail clairement prévu, et clairement consciencieux dans lequel tout le reste leur rend hommage avec l’approbation de King, généreux dans son effort par le noble acte de la discrétion utile de ceux qui ne sont pas vus.

Le charme discret du solvant, complètement dissolvant mais pas du tout extraordinaire: que peut-être la chose la plus intéressante est avec lequel de ses protagonistes nous restons si nous devons rester avec un seul, est extrêmement révélateur. Parce que si on enlève son fardeau politique et vindicatif à «Une nuit à Miami …», toujours entre l’opportunité et l’opportuniste, on a en gros quatre hommes qui bavardent dans une pièce.

En d’autres termes, c’est très bien: «Une nuit à Miami …» est un bon film, même si sa solvabilité est discrète, voire conventionnelle. Comme ce serveur toujours à sa place que l’on ne voit pas au-delà de son statut de serveur. Une proposition qui est sûre et ne risque pas qu’elle grandisse à travers des interprétations, des dialogues et l’honnêteté qui émane d’un discours pas très passionné, mais non moins significatif.

Par Juan Pairet Iglesias



